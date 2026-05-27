Victoria Beckham o roditeljstvu usred sukoba sa sinom: 'Samo želim da se osjećaju ispunjeno'

Victoria Beckham nedavno je progovorila o izazovima roditeljstva i filozofiji koju ona i suprug David primjenjuju u odgoju svoje četvero djece. Njezini komentari dolaze u vrijeme narušenih odnosa s najstarijim sinom Brooklynom, koji je ranije ove godine iznio niz teških optužbi na račun svojih roditelja.

U novom intervjuu za britanski list The Times, 52-godišnja modna dizajnerica govorila je o djeci koju ima Davidom Beckhamom: Brooklynu (27), Romeu (23), Cruzu (21) i Harper (14). Tom je prilikom otkrila svoj pristup majčinstvu, naglašavajući važnost podrške umjesto nametanja vlastitih želja.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

​- Postoji velika razlika između podržavanja djece u onome što žele raditi i prisiljavanja - rekla je i dodala:

​- Sve što smo ikada činili s bilo kojim od naše djece jest da smo ih podržavali, pomagali im i ohrabrivali ih.

Victoria je istaknula kako je iznimno ponosna što je svatko od njezine djece "pronašao ono što voli", kao i "svoju strast i osjećaj svrhe". No, jasno je dala do znanja da ona i David nikada nisu gurali djecu u uloge koje im ne odgovaraju, čak i kada su u pitanju bila velika očekivanja javnosti.

​- Sva tri dječaka igrala su nogomet i jedan po jedan su odlučili da to nije za njih, i to je u redu, što god ih čini sretnima - izjavila je dizajnerica i nastavila:

​- Samo želim da se osjećaju ispunjeno.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

Bivša pjevačica priznaje da su njezina djeca u "vrlo sretnom" položaju jer si mogu priuštiti slijediti svoje snove, otkrivajući da ih potiče da "sanjaju veliko, a zatim još veće", prenosi People.

Ovakav odgojni pristup očituje se u karijerama koje su djeca Beckhamovih odabrala. Najstariji sin Brooklyn, nakon što je napustio nogometnu akademiju Arsenala, okušao se u manekenstvu i fotografiji, da bi se na kraju pronašao u kulinarstvu. Danas stvara kulinarski sadržaj, a 2024. godine lansirao je i vlastiti ljuti umak, Cloud23.

Njegov mlađi brat Romeo također je krenuo očevim stopama i igrao za drugu momčad Inter Miamija te B momčad Brentforda. Međutim, 2024. je objavio da se povlači iz profesionalnog nogometa kako bi se usredotočio na karijeru u modi, industriji u kojoj je njegova majka postigla golem uspjeh. Od tada je surađivao s poznatim brendovima poput Burberryja i Yves Saint Laurenta. Najmlađi sin Cruz, pak, slijedi majčin glazbeni put i radi s producentima na pokretanju svoje glazbene karijere, dok najmlađa Harper pokazuje interes za industriju ljepote i mode.

Foto: KGC-138/starmaxinc.com

Ipak, idilična slika obitelji Beckham narušena je početkom godine, kada je Brooklyn na društvenim mrežama optužio roditelje za sabotiranje njegove veze sa suprugom Nicolom Peltz Beckham i širenje "bezbrojnih laži". U nizu objava tvrdio je da su mu roditelji pokušali "beskrajno uništiti" vezu s Nicolom te da su ga pokušali "podmititi" kako bi se "odrekao prava" na svoje ime. Brooklyn je također ustvrdio da je Victoria "otela" njegov prvi ples sa suprugom na njihovom vjenčanju.

"Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nitko me ne kontrolira, prvi put u životu zauzimam se za sebe", poručio je Brooklyn u objavama na Instagramu u siječnju. Victoria se o tim optužbama uglavnom nije javno očitovala, no njezini posljednji komentari o važnosti podrške i sreće njezine djece mnogima zvuče kao neizravan odgovor na obiteljski sukob.

*uz korištenje AI-ja

