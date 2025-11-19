Victoria Memić iz 'Ljubav je na selu' se udala! Objavila je i fotke s novopečenim suprugom

Victoria Memić, poznato lice iz popularnog showa "Ljubav je na selu" i manekenka, iznenadila je svoje pratitelje objavom vjenčanih fotografija i videa te je tako potvrdila da je uplovila u bračnu luku. Victoria je na fotografijama zablistala, pokazavši da je ljubav pobijedila sve prepreke.

Na seriji fotografija objavljenih iz Zagreba, 27-godišnja Victoria pozira u elegantnoj i modernoj vjenčanici koja savršeno ističe njezinu figuru. Riječ je o kreaciji s prorezom i decentnim čipkastim detaljima na leđima, a na jednoj od fotografija pozira i sa svojim novopečenim suprugom.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari su se ubrzo počeli nizati, a obožavatelji su joj uputili brojne čestitke. "Prelipa mlada prelipa vjenčanica ", "Čestitam od srca", samo su neke od poruka podrške koje su preplavile objavu.

EndFragment