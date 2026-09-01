Victoria ostala bez teksta kad je vidjela što joj suprug drži u ruci

Nakon ljetovanja po Europi, bračni par Beckham vratio se u Englesku, i na Instagramu se pohvalio svojim vrtom o kojem brine bivši nogometaš. Victoria Beckham snimala je supruga dok je pratitelje vodio po svom vrtu na imanju u Cotswoldu. David je pokazao šljive, češnjak, luk, rajčice te se zavukao u kokošinjac uzeti jaja.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

- Imamo jaja! Imamo doručak za ujutro - viknuo je David supruzi iz kokošinjca.

- O Bože, on je doslovno unutra - kazala je Victoria koje ja kasnije slučajno zgazila jedno jaje, što se nogometašu nije svidjelo. No najveću pozornost privuklo je povrće neobičnog izgleda za koje se ni Beckhamovi nisu mogli odlučiti o čemu se radi. Prvotno su mislili da je riječ o bundevi jer je na tom dijelu vrta David posijao bundeve za Noć vještica.

- Imamo novo povrće. Što je to, Davide? - pita ga supruga, na što on odgovara da je riječ o bundevi.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

- Nikad nisam vidjela bundevu takvog oblika. Ne znam što bih rekla - govori Victoria.

- Jesi li siguran da je to bundeva? - upitala je na drugoj snimci supruga koji je ponosno držao ogroman plod iz vrta, na što je David odgovorio da je ipak riječ o tikvi. Nakon toga pokazao joj je prave bundeve. U stakleniku je Victoria nagovarala supruga da proba crvenu chilli papričicu, što je vjerojatno i u činio, jer na sljedećoj snimci govori kako mu 'usne gore'. Supruga mu je kroz smijeh savjetovala da popije malo mlijeka ili jogurta.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

Beckhamovi su imanje u Cotswoldu kupili 2016. godine za više od šest milijuna funti i pretvorili ga u luksuzni dom. Na njemu imaju teniski teren, nogometno igralište, vinski podrum, veliki vrt i saunu. Britanski mediji pišu kako mu je danas vrijednost oko 12 milijuna funti.



