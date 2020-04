Victoria otkrila detalje: 'David je obdaren, volimo seksi igrice'

Modna dizajnerica Victoria Beckham (45) ne skriva privatni život od javnosti, tako nije nikad se ustručavala ni otkriti intimne detalje iz ljubavnog života s Davidom (44), s kojim je već više od 20 godina u braku.

Nedavno je ispričala kako su u prvom zajedničkom domu imali posebnu sobu za seksi igrice, koja je imala ogledalo na stropu.

- Postoji soba koja izgleda kao kurtizani budoar, sve je prekriveno leopard uzorkom, a na stropu ima ogledalo - ispričala je, dok im je soba u kojoj spavaju potpuna suprotnost.

Victoria je rekla i kako se često seksaju.

- Idem s Davidom svake noći u krevet, a bilo bi pogrešno da kažem da idemo spavati - kaže Victoria. Preferira biti gola, ali joj je David kupio i neku seksi odjeću koju nosi.

David je bio model za Armanijevo donje rublje, a tad je Victoria otkrila kako je obdaren.

- Golem je. Ogroman. Da ja tako izgledam, hodala bih ulicom u gaćicama. Ponosna sam što David i ja imamo odličan seksualni život. On zaista ima velikog. Možete to vidjeti u reklami. Sve je to stvarno njegovo - rekla je tada, a David se samo nasmijao i složio s njom.