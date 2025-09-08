VIDEO Ana Rucner predstavila je energičnu numeru, u spotu je sudjelovao i njezin sin Darian

Naša zagrebačka violončelistica i umjetnica Ana Rucner donosi novu, energičnu glazbenu numeru i video spot 'Oro Rucner', kojim ujedno najavljuje svoj nadolazeći autorski album 'Balkanija', dostupan od 5. rujna 2025. u digitalnom obliku na svim relevantnim streaming servisima.

Snažna fuzija tradicionalnih motiva i modernog zvuka, karakteristična za Anin prepoznatljiv glazbeni izričaj, djelo je Zlatka Timotića, kompozitora, aranžera i producenta koji potpisuje cijeli album.

- Oro Rucner' za mene je bila jedna od izazovnijih u izvedbi. Zlatko ju je ambiciozno napisao u 11/8 mjeri, što mi je bio svirački izazov i s obzirom da je snažan naglasak na spomenutom ritmu, snimila sam je u suradnji s vrsnim bubnjarom Markom Duvnjakom koji je to znao prenijeti na način i koji smo i zamislili - kaže Ana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Inspiraciju je pronašla u - boksu. Spot, u režiji Danijela Majcena i kreativnog tima Dita Entertainment, sniman je u autentičnom prostoru boksačkog kluba DSG Omega, čije je energično okruženje dodatno osnažilo cijeli vizualni koncept.

- Pjesma je stalna borba – fajt – pa sam tu borbu odlučila prenijeti kroz spoj ritmova i sporta. I sama rekreativno treniram boks, i moram priznati da sve više uživam u tome – baš kao i u ovoj glazbi. Sport i glazba dijele mnogo toga – odricanje, predanost, mentalnu i fizičku spremu - dodaje.

Foto: Danijel Majcen

DSG Omega, osnovan od strane hrvatskih branitelja s ciljem da mlade ljude usmjere prema sportu i borilačkim vještinama, ostavio je dubok dojam na Anu, a na samom snimanju sudjelovao je i Anin sin Darian Kalember (Kalember AUDIO), zadužen za kompletnu rasvjetuu videu, koja je, kako Ana kaže, bila presudna za vizualni identitet spota.

- Činjenica da je DSR Omega nastala (2006.) s plemenitim ciljem, a to je treniranje djece poginulih branitelja i onih bez roditelja bez ikakve naknade – pokazuje nevjerojatnu ljudskost i srce. Upravo takva mjesta zaslužuju da se o njima priča. Hvala im od srca na gostoprimstvu i inspiraciji. I moram reći da sam baš jako ponosna što sam u ovaj projekt uključila Dariana. Bio je profesionalan i pun entuzijazma - baš kao i cijeli tim iza ovog projekta - dodaje Rucner.

Album 'Balkanija' priča osobnu, autorsku priču kroz svaku pjesmu, spajajući klasičan i moderan repertoar s komercijalnijim, veselijim glazbenim izrazom.

- Ovim albumom i suradnjom s izdavačkom kućom Hit Records započinjem jednu novu, osobnu glazbenu etapu – neopterećenu, svoju, dostupnu svima koji vole glazbu punu energije, duha i poruke - zaključila je Ana Rucner.

Foto: Danijel Majcen