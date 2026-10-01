VIDEO Arnold Schwarzenegger ovog Božića postaje Djed Mraz

Legendarni akcijski glumac Arnold Schwarzenegger vraća se na male ekrane u potpuno neočekivanom izdanju. Trideset godina nakon što je nasmijavao publiku u blagdanskom klasiku, popularni glumac preuzima ulogu Djeda Božićnjaka u novom filmu The Man with the Bag. Uz njega glavnu ulogu igra Alan Ritchson, a gledatelji će ovu neobičnu akcijsku komediju moći pratiti na streaming platformi Prime Video od drugog prosinca.

Prime Video objavio je prvi trailer za novu blagdansku komediju u kojoj Schwarzenegger preuzima glavnu ulogu. Radnja započinje kada jedan od vilenjaka, kojeg glumi Awkwafina, ukrade čarobnu vreću bez koje Božić ne može postojati. Kako bi spasio najveću noć u godini, Djed Božićnjak donosi neočekivanu odluku i traži pomoć s popisa zločeste djece.

Radnja filma duboko ulazi u motivaciju odmetnutog vilenjaka. Vilenjakinja, potaknuta starim zamjerkama i osjećajem nepravde, odlučuje uništiti blagdanski duh oduzimajući magični predmet koji omogućava isporuku darova u jednoj noći. Gubitak crvene vreće izaziva potpunu paniku na Sjevernom polu. Djed Božićnjak shvaća da tradicionalni pristupi neće riješiti problem. Budući da mu vrijeme istječe, on pretražuje svoju listu zločeste djece i pronalazi Vancea, stručnjaka za obijanje brava i zaobilaženje sigurnosnih sustava.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Vanceov zadatak nije nimalo lak. On mora okupiti specifičan tim stručnjaka koji inače djeluju s druge strane zakona. Okupljena skupina kriminalaca, koja uključuje majstore prerušavanja i hakere, mora surađivati s magičnim stvorenjima. Planiranje pljačke donosi niz komičnih situacija jer se surovi svijet kriminalaca sudara s nevinošću i čarolijom vilenjaka te letećih sobova. Uz malu pomoć preostalih odanih vilenjaka, ova neobična skupina mora izvesti najveću pljačku svojih života kako bi vratila ukradenu magičnu vreću.

Uz Schwarzeneggera i Ritchsona, koji se nedavno proslavio u popularnoj seriji Reacher te filmovima War Machine i Runner, u filmu se pojavljuju brojna poznata lica. Ekipu nadopunjuju Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, bivši član postave emisije Saturday Night Live Kyle Mooney, Jane Krakowski i Ken Jeong.

*uz korištenje AI-ja

