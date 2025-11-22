VIDEO Atmosfera s koncerta u Osijeku: Evo kako je publika uglas pjevala s Thompsonom

Dvoranom Gradski vrt u Osijeku sinoć su se orili Thomsonovi hitovi, a publika je erupcijom oduševljenja dočekala njegovo pojavljivanje na pozornici.

Karte za koncert rasprodane su u svega nekoliko minuta, a procjena je kako je u dvorani bilo oko 5000 ljudi. Koncert u Osijeku bio je prvi u njegovoj dvoranskoj turneji u sklopu koje će još nastupiti u dvoranama u Varaždinu i Zagrebu.

Netom prije početka koncerta dvorana je bila krcata kao rijetko do sad, a da će tomu biti tako jamac je bio i veliki red za kupovinu ulaznica kao i uvođenje dodatnog koncerta ove subote, piše SiB.net.hr.

