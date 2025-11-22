Obavijesti

ORILI SE HITOVI

VIDEO Atmosfera s koncerta u Osijeku: Evo kako je publika uglas pjevala s Thompsonom

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Kao i na svakom koncertu Marka Perkovića Thompsona, publika je s njim pjevala sve hitove iz petnih žila. Pjevač je na svojim profilima na društvenim mrežama objavio snimke atmosfere s koncerta

Dvoranom Gradski vrt u Osijeku sinoć su se orili Thomsonovi hitovi, a publika je erupcijom oduševljenja dočekala njegovo pojavljivanje na pozornici.

POGLEDAJTE VIDEO - Prisjetite se početka koncerta na Hipodromu u Zagrebu:

Pokretanje videa...

Početak koncerta na Hipodromu 02:15
Početak koncerta na Hipodromu | Video: 24sata Video

Karte za koncert rasprodane su u svega nekoliko minuta, a procjena je kako je u dvorani bilo oko 5000 ljudi. Koncert u Osijeku bio je prvi u njegovoj dvoranskoj turneji u sklopu koje će još nastupiti u dvoranama u Varaždinu i Zagrebu.

Netom prije početka koncerta dvorana je bila krcata kao rijetko do sad, a da će tomu biti tako jamac je bio i veliki red za kupovinu ulaznica kao i uvođenje dodatnog koncerta ove subote, piše SiB.net.hr.

POGLEDAJTE SNIMKE S KONCERTA U OSIJEKU:

Thompson na pozornici:

Atmosfera u publici:

