VIDEO Billie Eilish napadnuta na koncertu: Jedna žena ozlijeđena

Billie Eilish nasilno je povučena u publiku od strane obožavatelja koji se nalazio u prvom redu tijekom njezina koncerta u Miamiju, nakon što je sišla s pozornice kako bi pozdravila okupljene, pišu strani mediji. Video incidenta koji se dogodio u Kaseya Centru u četvrtak posao je viralan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Video pokazuje napeti trenutak koji je izazvao vrisku među obožavateljima višestruke dobitnice Grammyja. U isječcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako Eilish silazi s pozornice i pozdravlja obožavatelje koji su nagurani uz ogradu. Nekoliko sekundi poslije vidi se kako pjevačica 'leti' i snažno udara u sigurnosnu barijeru dok osiguranje juri prema publici. Nakon trenutka šoka, Eilish se naglo povlači i udaljava, okružena zaštitarima i s ljutitim izrazom lica.

Između zaštitara koji je skočio u publiku i muškarca koji je povukao Eilish došlo je potom do naguravanja. Jedna mlada žena ozlijeđena je na mjestu događaja i nije se vratila na područje gdje se incident dogodio, izvijestio je NBC News. Nakon napada, druga obožavateljica mogla se vidjeti kako se svađa s muškarcem koji je povukao Eilish u publiku. On je brzo udaljen s područja pozornice na stadionu.

- Osoba je izbačena iz Kaseya Centra - navela je policija u izjavi u petak te dodala da optužnice nisu podignute. Svjedok je za NBC News rekao da je bio u prvom redu i da je, neposredno prije nego što je trebao dobiti "high-five" od Eilish, primijetio muškarca iz drugog reda kako se pruža prema pjevačici da je povuče.

- Zapitao sam se što je zapravo pokušavao napraviti? - rekao je za NBC News.