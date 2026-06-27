VIDEO Black Eyed Peas oduševili su zagrebački Bundek, na binu pozvali čak i obožavateljicu

Zagrebački Bundek ovoga je petka bio domaćin popularnog festivala Lollipop, koji je posjetiteljima priredio pravi glazbeni spektakl. Zvijezde večeri bili su legendarni američki Black Eyed Peas, koji su izveli neke od svojih najvećih hitova, među kojima su "Let's Get It Started", "Mamacita" i "Rock That Body". U jednom su trenutku čak i doveli obožavateljicu na binu.

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Prije nego što su Black Eyed Peasi podigli atmosferu do usijanja, publiku je zagrijao Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, koji je nastupio kao predgrupa slavnom američkom sastavu. Njegov energični nastup pratila je brojna publika, a glazbenik nam je nakon silaska s pozornice priznao koliko mu ovaj nastup znači.

Zagreb: Baby Lasagna nastupio kao predgrupa Black Eyed Peasu na Bundeku | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Da mi je netko prije pet godina rekao da ću zagrijavati publiku prije Black Eyed Peasa, vjerojatno bih se prvo pitao kakva je to glazba koju ću raditi, da je prikladna za takav zadatak. Šalu na stranu, ne bih vjerovao i ovo je ogromna čast, otvarati za ove apsolutne legende - rekao nam je.

Iako se nagađalo da će zbog publike, koja je na Bundek stigla prvenstveno zbog Black Eyed Peasa, prilagoditi svoj repertoar, Baby Lasagna to nije učinio. Sudeći prema reakcijama okupljenih, za tim nije bilo ni potrebe.

Zagreb: Baby Lasagna nastupio kao predgrupa Black Eyed Peasu na Bundeku | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Marka krajem godine očekuje njegova dosad najduža europska turneja. Nastupit će u Italiji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji, Belgiji, Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj i Slovačkoj, a na pitanje smatra li da je koncert na Bundeku dobra uvertira za ono što ga čeka, odgovorio je:

Mislim da nam ovo dodaje na hrabrosti i iskustvu. Direktno neće utjecati na ono što pripremamo za turneju, ali definitivno imamo u džepu nešto što rijetki imaju - govori glazbenik.

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Pokretanje videa... VIDEO InMusic festival | Video: Maša Mai Čigir/24sata

Publika je tijekom njegova nastupa pjevala i plesala uz svaku pjesmu, a posebno je odjeknula "Rim Tim Tagi Dim", s kojom je Baby Lasagna prije dvije godine predstavljao Hrvatsku na Eurosongu. U tom trenutku cijeli je Bundek zaplesao već dobro poznatu koreografiju pjesme.