KAKAV GAF!

VIDEO Cardi B pala sa stolca u Las Vegasu dok je isticala obline

Piše Dora Pek,
VIDEO Cardi B pala sa stolca u Las Vegasu dok je isticala obline
Foto: Profimedia

Reperica se nasmijala na svoj pad i nastavila plesati kao da je sve bio dio nastupa. Brzo je ustala i rekla publici: 'To nisam bila ja, to je bila vlada'

Cardi B napravila je show na koncertu u Las Vegasu u petak. Sjela je na naslon stolca kako bi istaknula svoje obline, a dok se spuštala on joj se izmaknuo i pala je na pod. Američka reperica nasmijala se na svoj pad i nastavila plesati kao da je sve bio dio nastupa. Brzo je ustala i rekla publici: 'To nisam bila ja, to je bila vlada'.

Ovo nije prvi put da se svađa s političarima, ranije ovog mjeseca posvađala se s američkim vlastima na internetu. Svađa je počela zbog njezinih komentara protiv američke imigracijske službe (ICE). Na koncertu u Kaliforniji pitala je publiku ima li koga iz Gvatemale ili Meksika, piše Daily Mail.

- Ako ICE dođe ovamo, prebit ćemo ih. Imam sprej protiv medvjeda iza pozornice! Neće mi odvesti fanove - rekla je reperica.

Njezine riječi nisu se svidjele Ministarstvu domovinske sigurnosti. Na društvenim mrežama su je podsjetili da je 2019. priznala da je drogirala i pljačkala klijente dok je radila kao striptizeta.

- Sve dok ne drogira i ne pljačka naše agente, smatrat ćemo to napretkom - objavilo je Ministarstvo na svom službenom profilu.

Cardi B brzo je odgovorila. Oštro im je uzvratila za samo par sati i u raspravu uvukla Jeffreyja Epsteina: 'Kad već pričamo o drogama, pričajmo o Epsteinu i njegovim prijateljima koji su drogirali i silovali mlade cure. Zašto o tome ne želite pričati?' Njezine riječi o Epsteinu podijelile su ljude.

Foto: Instagram

Neki su je pohvalili jer koristi svoju slavu da govori o važnim temama, a drugi su je kritizirali da mijenja temu i miješa se u stvari koje ne razumije. Jedan korisnik je spomenuo i vezu predsjednika Donalda Trumpa s Epsteinom, pa je napisao: 'Ne žele o tome pričati jer je njihov voljeni MAGA PREDSJEDNIK u tim dokumentima... ova država je u banani!'

Foto: Profimedia

