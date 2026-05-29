VIDEO Damir Kedžo objavio je novi singl 'Ispod mjeseca'

Damir Kedžo predstavio je novu pjesmu 'Ispod mjeseca', plesni i energični singl kojim najavljuje ljeto. Riječ je o modernoj i dinamičnoj pjesmi prožetoj pozitivnom energijom, za koju pjevač vjeruje da će publiku potaknuti na ples i izmamiti osmijeh na lice.

- Poželio sam snimiti pjesmu uz koju mogu plesati s publikom na svojim koncertima, pjesmu koja nosi pozitivnu energiju i ljude jednostavno tjera na ples. Drago mi je što smo moj tim i ja uspjeli stvoriti upravo takvu pjesmu, onu u kojoj i sam beskrajno uživam, dok plešem i dok pjevam. Jedva čekam vidjeti publiku kako se njiše 'Ispod mjeseca' na mojim idućim koncertima - kaže Damir uoči izlaska svoje nove pjesme te dodaje: 'Ne volim opisivati pjesmu, svi koji slušaju u njoj će prepoznati ono nešto svoje. Stvarao sam je s neopisivim veseljem, uživao u cijelom kreativnom procesu i sada ju dajem vama, neka živi kroz vaše doživljaje i emocije.'

Pjesmu autorski potpisuju Anja Grabovac, Jan Jakovljev i Damir Kedžo, koji je uz Jana radio na tekstu pjesme, a producenti su Andreas 'Beemon' Björkman i Jonas Ekdahl. Novu pjesmu prati i videospot sniman u čarobnom ambijentu Roxanich Winery u Istri, a redateljski ga potpisuje Sergio Cinghiale.

Pjesma je dostupna na YouTube kanalu Damira Kedže te na svim digitalnim platformama, a objavljena je pod nakladom diskografske kuće Croatia Records.