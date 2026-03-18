VIDEO Djevojčica (3) skočila na Kate: Pogledajte njenu reakciju

Princeza Kate je u srijedu prisustvovala tradicionalnoj paradi Irske garde povodom Dana svetog Patrika, a posjet je obilježio i dirljiv trenutak s dvije trogodišnjakinje. Vienna (3) bila je toliko oduševljena što vidi princezu pa se odmah krenula igrati s njome. Smijala se, primila je prinezu za ruke, a onda joj i skočila na noge.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako navode strani mediji, djevojčica je kći jednog od vojnika koji su prisustvovali paradi. 'Jesi uzbuđena?', pitala ju je princeza, a zatim je i pohvalila njezinu frizuru. Ubrzo joj je prišla i Mila, također trogodišnjakinja, kći drugog vojnika.

I ona je imala sladak trenutak s Kate koja je pohvalila njezinu haljinu.

Foto: Reuters

Princeza je za paradu izabrala prigodnu odjevnu kombinaciju u zelenoj boji, tradicionalnoj na Dan svetog Patrika, a imala je i simbolične poklone za sve - buketiće djetelina. Jedan je buketić dobio i maskota Seamus, irski vučji hrt.

Foto: Hannah McKay

A kako niti jedan Dan svetog Patrika ne može proći bez pive, tako je i princeza otpila gutljaj Guinnessa. Ranije je objasnila kako, nakon što joj je dijagnosticiran rak, više ne prije alkohol.