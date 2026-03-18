VIDEO Djevojčica (3) skočila na Kate: Pogledajte njenu reakciju

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: Reuters

Dvije djevojčice bile su oduševljene što su upoznale princezu Kate, a jednu je ova omiljena dama toliko očarala da je i skočila na njezine noge

Princeza Kate je u srijedu prisustvovala tradicionalnoj paradi Irske garde povodom Dana svetog Patrika, a posjet je obilježio i dirljiv trenutak s dvije trogodišnjakinje. Vienna (3) bila je toliko oduševljena što vidi princezu pa se odmah krenula igrati s njome. Smijala se, primila je prinezu za ruke, a onda joj i skočila na noge. 

Kako navode strani mediji, djevojčica je kći jednog od vojnika koji su prisustvovali paradi. 'Jesi uzbuđena?', pitala ju je princeza, a zatim je i pohvalila njezinu frizuru. Ubrzo joj je prišla i Mila, također trogodišnjakinja, kći drugog vojnika.

ODUŠEVILA JE SVE Bosa i rasplesana princeza Kate: 'Nije trebalo puno nagovaranja'
Bosa i rasplesana princeza Kate: 'Nije trebalo puno nagovaranja'

I ona je imala sladak trenutak s Kate koja je pohvalila njezinu haljinu. 

Foto: Reuters

Princeza je za paradu izabrala prigodnu odjevnu kombinaciju u zelenoj boji, tradicionalnoj na Dan svetog Patrika, a imala je i simbolične poklone za sve - buketiće djetelina. Jedan je buketić dobio i maskota Seamus, irski vučji hrt. 

Britain's Princess Catherine attends the Irish Guards' St. Patrick's Day Parade at Mons Barracks, in Aldershot
Foto: Hannah McKay

A kako niti jedan Dan svetog Patrika ne može proći bez pive, tako je i princeza otpila gutljaj Guinnessa. Ranije je objasnila kako, nakon što joj je dijagnosticiran rak, više ne prije alkohol. 

FOTO Antonija Blaće vodila je 'Život na vagi', a sad se i sama prepolovila: Evo kako izgleda
VIDLJIVA PROMJENA

FOTO Antonija Blaće vodila je 'Život na vagi', a sad se i sama prepolovila: Evo kako izgleda

Jedna od najprepoznatljivijih televizijskih voditeljica u Hrvatskoj već više od dva desetljeća uspješno gradi karijeru u medijima,a vodila je tijekom godina brojne emisije, među kojima je i 'Život na vagi'. I sama priznaje kako njena kilaža oscilira, a na novim je fotografijama vidljivo kako je uspješno izgubila kilograme.
Sjećate se Renate iz 'Braka na prvu'? Objavila fotke s plaže i bez filtera, evo kako sad izgleda
SAMO PRIRODNO

Sjećate se Renate iz 'Braka na prvu'? Objavila fotke s plaže i bez filtera, evo kako sad izgleda

Mnogi ju pamte iz 'Braka na prvu', a prije toga je bila i u 'Zvezdama Granda'. Danas nastupa s vlastitim bendom, izvodeći širok repertoar
Bikini, tange i savršena figura: Tatjana Dragović ostavlja bez daha na pragu 50-te godine
TOP FORMA

Bikini, tange i savršena figura: Tatjana Dragović ostavlja bez daha na pragu 50-te godine

Bivša manekenka i bivša supruga Tatjana Dragović objavila je fotografije s plaže na kojoj uživa s Vlahom Arbulićem i kćeri. Pokazala je još neke trenutke s odmora

