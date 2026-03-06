Bosa i rasplesana princeza Kate: 'Nije trebalo puno nagovaranja'

Princeza Kate jučer je posjetila Leicester kako bi proslavila raznolikost, kreativnost i kulturnu baštinu grada, a tijekom posjeta imala je simpatičnu reakciju kada su je zamolili da se pridruži tradicionalnom plesu s hinduističkim vjernicima.

Tijekom svog nenajavljenog posjeta jednoj od najvećih indijskih zajednica u Britaniji, Kate je obišla hinduistički hram Shreeji Dham Haveli i posjetila plesnu kompaniju nagrađivanog koreografa Aakasha Odedre. Po dolasku su je okitili cvjetnim vijencem i stavili joj svijetli bindi između očiju, prije nego što su je zamolili da sudjeluje u kulturnom plesu.

Foto: James Glossop

Mayur Kachela iz izvršnog odbora hrama bio je domaćin posjeta i kasnije se našalio kako njegovu kraljevsku gošću nije trebalo dugo nagovarati, piše Mirror.

​- Ma, hajde onda - odgovorila je kada ju je pitao želi li se pridružiti.

Foto: Darren Staples

Kate je izula cipele i pridružila se ženskoj grupi koja je izvodila tradicionalni garba ples ispred kipa hinduističkog božanstva Gospoda Krišne. Ples se izvodi u krugu, pri čemu se žene naizmjenično okreću lijevo pa desno dok se krug rotira.

​- Moja djeca bi ovo voljela, obožavaju plesati - rekla je nakon izvedbe.