ODUŠEVILA JE SVE

Bosa i rasplesana princeza Kate: 'Nije trebalo puno nagovaranja'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Bosa i rasplesana princeza Kate: 'Nije trebalo puno nagovaranja'
Foto: Darren Staples

Voljena princeza posjetila je Leicester i indijsku zajednicu, a u jednom su je trenutku i pitali želi li zaplesati. Njezina reakcija bila je brza i simpatična

Princeza Kate jučer je posjetila Leicester kako bi proslavila raznolikost, kreativnost i kulturnu baštinu grada, a tijekom posjeta imala je simpatičnu reakciju kada su je zamolili da se pridruži tradicionalnom plesu s hinduističkim vjernicima.

Tijekom svog nenajavljenog posjeta jednoj od najvećih indijskih zajednica u Britaniji, Kate je obišla hinduistički hram Shreeji Dham Haveli i posjetila plesnu kompaniju nagrađivanog koreografa Aakasha Odedre. Po dolasku su je okitili cvjetnim vijencem i stavili joj svijetli bindi između očiju, prije nego što su je zamolili da sudjeluje u kulturnom plesu.

Britain's Catherine, Princess of Wales, visits Leicester
Foto: James Glossop

Mayur Kachela iz izvršnog odbora hrama bio je domaćin posjeta i kasnije se našalio kako njegovu kraljevsku gošću nije trebalo dugo nagovarati, piše Mirror.

Što će biti s kraljevskom obitelji nakon skandala s Andrewom? 'Težak teret za Williama i Kate'
Što će biti s kraljevskom obitelji nakon skandala s Andrewom? 'Težak teret za Williama i Kate'

​- Ma, hajde onda - odgovorila je kada ju je pitao želi li se pridružiti.

Britain's Catherine, Princess of Wales, visits Leicester
Foto: Darren Staples

Kate je izula cipele i pridružila se ženskoj grupi koja je izvodila tradicionalni garba ples ispred kipa hinduističkog božanstva Gospoda Krišne. Ples se izvodi u krugu, pri čemu se žene naizmjenično okreću lijevo pa desno dok se krug rotira.

FOTO Kakva dobra zabava! Kate i William zaigrali curling skupa, pogledajte kako su uživali...
FOTO Kakva dobra zabava! Kate i William zaigrali curling skupa, pogledajte kako su uživali...

​- Moja djeca bi ovo voljela, obožavaju plesati - rekla je nakon izvedbe. 

