VIDEO FiloSofía oživljava zagrebački klasik 'Golubovi' u toplom kubanskom ruhu...

Jedna od najljepših zagrebačkih pjesama svih vremena dobila je potpuno novo glazbeno lice! Hrvatsko-slovenski salsa sastav FiloSofía u suradnji s Dancing Bearom predstavlja svoju verziju pjesme 'Golubovi', bezvremenskog klasika koji je izvorno proslavio legendarni Ivo Robić. U novom aranžmanu pjesma dobiva prepoznatljiv kubanski ritam, zadržavajući toplinu i nostalgiju originala, ali donoseći svježinu koja će osvojiti i novu generaciju slušatelja.

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FiloSofía u pjesmi “Golubovi” spaja dva naizgled udaljena glazbena svijeta, romantični duh starog Zagreba i živopisnu energiju latinoameričke glazbe. Rezultat je elegantan cha-cha-cha koji poziva na ples, ali istovremeno čuva emociju i baštinu po kojima je ova pjesma desetljećima ostala u srcima publike. Upravo kroz takav spoj tradicije i suvremenog, bend nastavlja graditi svoj prepoznatljiv identitet.

- Iza ove prerade krije se želja da oživimo duh starog Zagreba i ljepotu glazbe koja je obilježila jedno posebno vrijeme. Kultura plesnjaka, druženja i pjesama koje se pamte vrijednosti su koje zaslužuju živjeti i danas. Željeli smo prenijeti istu toplinu i emociju koju nosi originalna izvedba Ive Robića, ali kroz naš glazbeni jezik i zvuk koji njegujemo godinama - poručuju članovi benda FiloSofía.

Foto: PROMO

Glavni nositelj projekta je bend FiloSofía, koji čine vokalistica Sofia Sherocka, trubač i aranžer Darko Sedak-Benčić, inače skladatelj i koncertni majstor Big Banda Radiotelevizije Slovenije, trombonist Miron Hauser i perkusionist Lázaro Amed Hierrezuelo. Bend iza sebe ima dva autorska albuma i uspješnu prisutnost na latinoameričkom tržištu, gdje se profilirao kao jedinstveni spoj hrvatskih i kubanskih glazbenih utjecaja. Za novi aranžman pjesme autora Drage Britvića i Branka Mihaljevića zaslužan je Darko Sedak-Benčić, koji je podario zavodljivi karakter toplijih krajeva.

Na snimanju su sudjelovala čak tri sastava. Uz FiloSofíju, pridružili su se glazbenici iz benda Café Mezclado, Polona Bizjak i Tomy Farkaš, dok su za dodatnu dozu elegancije i nostalgije zaslužni članovi White Quarteta: Katarina Kutnar, Marta Stanec, Jelena Kutnar i Martin Kutnar. Pjesma je snimljena u studiju Satellite Soul, za miks je zaslužan Marko Duvnjak, mastering potpisuje Tomo Bačurin, dok produkciju potpisuju Darko Sedak-Benčić i Marko Duvnjak.

'Golubovi' u izvedbi FiloSofíje je glazbeni susret Zagreba i Havane, prošlosti i sadašnjosti. Lepršava, elegantna i prepuna šarma, ova verzija jednog od najvoljenijih domaćih klasika podsjeća kako su neke pjesme doista bezvremenske te zadržavaju svoju veličinu bez obzira u kakvom stilu se izvedu, pa tako i u latinoameričkom. Poslušajte 'Golubove' i otkrijte kako zvuči Zagreb kada zapleše u ritmu Kube.

Foto: PROMO

FiloSofía je međunarodni salsa bend sa sjedištem u Zagrebu i Ljubljani, čija glazba odjekuje diljem svijeta na radijskim postajama i plesnim podijima. Slavljen u kolijevkama salse, Kolumbiji i New Yorku, bend spaja afro-karipske tradicije s inovativnim idejama i regionalnim glazbenim obilježjima.

Njihova diskografija uključuje svjetski priznate albume Nuestra Historia (2019) i Ba-Clave (2025). FiloSofía je nastupala kao glavni izvođač na velikim festivalima u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji te surađivala s Jazz orkestrom Hrvatske radiotelevizije. Mnoge karakteristike čine ovaj bend posebnim, no jedna od najfascinantnijih je način na koji glavni i prateći vokali obogaćuju glazbeni doživljaj kroz koreografije koje pričaju priče.