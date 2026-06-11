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GLAZBENI NOVITET

VIDEO Heidi šeće psa objavili pjesmu s talijanskim šarmom

Piše 24sata,
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VIDEO Heidi šeće psa objavili pjesmu s talijanskim šarmom
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Foto: Doringo Photography

Hrvoje Borošić je napisao tekst, a skladao glazbu zajedno sa Smiljanom Štrbac, odnosno Heidi koja u ovom slučaju šetajući psa žudi za savršenom ljubavi

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Kad se spoje dobri duhovi naše scene i dobri duh rock 'n' rolla nastane pravi spoj feelgood energije. Upravo je takva energija prštala iz članova benda Heidi šeće psa, dobrih duhova naše scene, u najvećem malom rock klubu Hard Place, mjestu gdje stanuje dobri duh rock 'n' rolla, a gdje se snimao videospot za novu pjesmu 'Tebi je svejedno'. Pod redateljskom palicom Dinka Čvorića Doringa, koji je i montirao spot, bend je okružen svojim fanovima zapjevao i zaplesao slaveći savršenu ljubav.

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Njihov uobičajeni razigrani pop ovoga puta je dodirnuo i duhove ska glazbe pa se rodila doista plesna pjesma na koju ni publika neće ostati imuna. Da situacija bude još slađa dodatan šarm pjesmi dao je talijanski glazbenik s hrvatskom adresom, Costantino Toti, koji je odradio rap dionicu i odsvirao bas.

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Hrvoje Borošić je napisao tekst, a skladao glazbu zajedno sa Smiljanom Štrbac, odnosno Heidi koja u ovom slučaju šetajući psa žudi za savršenom ljubavi, prisjeća se najljepših trenutaka i parafrazirajući tekst pjesme – htjela bi sve ispočetka, ali njemu je svejedno. Pjesma je snimana, miksana, producirana i masterirana u studiju Lea Anđelkovića koji je dao svoj doprinos i pjesmi spomenutog autorskog dvojca dao najbolju zvučnu sliku.

Foto: Doringo Photography

Ljeto će prema svim prognozama bili pakleno vruće, ali uz Heidi šeće psa, razdragani vokal Heidi i feelgood ritam pjesme „Tebi je svejedno“ bit će puno lakše. Savršena ljubav? Ona je uvijek iza ugla, samo je treba znati uhvatiti.

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