VIDEO Kratko i slatko druženje lisice i Dušana Bućana: 'Ovo je nadrealno iskustvo, definitivno'

VIDEO Kratko i slatko druženje lisice i Dušana Bućana: 'Ovo je nadrealno iskustvo, definitivno'
Foto: Facebook

Na putu do probe, glumca Dušana Bućana razveselila je jedna lisica na koju je naišao. Potražio je što ima od hrane, pa je tako lisici nudio jabuku i kikiriki - i sve to je snimio

Glumac Dušan Bućan podijelio je simpatičan video na svojim društvenim mrežama, a na kojem se vidi kako se druži s lisicom - ili barem to pokušava. 'Idem ja tako na probu i putem sretnem liju...', napisao je u opis, a onda pokazao kako pokušava namamiti lisicu bliže k sebi komadima jabuke. 

- Bacam čak i kikiriki, ali ne uspijevam - kaže na snimci. Znatiželjnu lisicu zanimalo je što glumac ima u rukama, no ipak je bila pažljiva i držala distancu. 

Foto: Facebook

- Ovo je malo nadrealno iskustvo, definitivno - kaže Bućan. Pa onda pokušava ponovno namamiti lisicu bliže sebi, ali zatim baca komad jabuke prema njoj i poručuje: 'Ajde, ajde. Jedi, jedi'. 

PRIČAO NAM O OČINSTVU I OBITELJI Dušan Bućan za 24sata: Ovo mi je prvi Dan očeva, a svaki dan sam sve zaljubljeniji u moju Zou
Dušan Bućan za 24sata: Ovo mi je prvi Dan očeva, a svaki dan sam sve zaljubljeniji u moju Zou

Njihovo druženje završilo je ubrzo nakon toga. Bućan je okrenuo kameru i rekao da bi probao 'opaliti selfie s gospođom', no lija je imala druge planove te je zbrisala dalje... 

Foto: Facebook

- Ovo je totalno suludo! Ode! Ajde, jedi jabuku - rekao je glumac na kraju kroz smijeh. 

U komentarima mu se javila i njegova supruga Sara Hdagha

NA PRIJEDLOG DUŠANA BUĆANA Stota izvedba 'Tko pjeva zlo ne misli' za djecu iz domova! 'Neka svi uživaju u čaroliji, veselim se'
Stota izvedba 'Tko pjeva zlo ne misli' za djecu iz domova! 'Neka svi uživaju u čaroliji, veselim se'

- Ljubavi, pa to sam ja! Malo sam te pratila da budem sigurna da si otišao na posao - napisala mu je, a drugi su mu pisali da je poput 'Malog princa'. 

FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...
NEPOSLUŠNE KOMBINACIJE

FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...

Iako se uvijek čine savršene i besprijekorne, i njima se potkradu greške i nezgode. Ovo su pjevačice i glumice koje su se borile sa svojim haljinama na crvenom tepihu.
FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade
SJEĆATE LI IH SE?

FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade

Serija 'Roseanne' je na malim ekranima debitirala 18. listopada 1988., a prikazivala se do 1997. godine. Iznjedrila je istinske probleme radničkih obitelji - svakodnevnu borbu sa siromaštvom, pretilošću i pokušajem zapošljavanja.
FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...

Popularni holivudski glumac Zac Efron proteklih je godina imao nekoliko transformacija što se izgleda tiče, a istaknuo je kako je razlog tome ozljeda čeljusti koju je pretrpio 2013. godine. Glumac je komentirao kako nije bio na operacijama da bi mijenjao izgled, već kako bi se oporavio od ozljede. Osim toga, zbog uloga je više vježbao te mu se i fizionomija tijela promijenila. U galeriji pogledajte kako se glumac mijenjao kroz godine.

