VIDEO Kratko i slatko druženje lisice i Dušana Bućana: 'Ovo je nadrealno iskustvo, definitivno'

Glumac Dušan Bućan podijelio je simpatičan video na svojim društvenim mrežama, a na kojem se vidi kako se druži s lisicom - ili barem to pokušava. 'Idem ja tako na probu i putem sretnem liju...', napisao je u opis, a onda pokazao kako pokušava namamiti lisicu bliže k sebi komadima jabuke.

- Bacam čak i kikiriki, ali ne uspijevam - kaže na snimci. Znatiželjnu lisicu zanimalo je što glumac ima u rukama, no ipak je bila pažljiva i držala distancu.

Foto: Facebook

- Ovo je malo nadrealno iskustvo, definitivno - kaže Bućan. Pa onda pokušava ponovno namamiti lisicu bliže sebi, ali zatim baca komad jabuke prema njoj i poručuje: 'Ajde, ajde. Jedi, jedi'.

Njihovo druženje završilo je ubrzo nakon toga. Bućan je okrenuo kameru i rekao da bi probao 'opaliti selfie s gospođom', no lija je imala druge planove te je zbrisala dalje...

Foto: Facebook

- Ovo je totalno suludo! Ode! Ajde, jedi jabuku - rekao je glumac na kraju kroz smijeh.

U komentarima mu se javila i njegova supruga Sara Hdagha.

- Ljubavi, pa to sam ja! Malo sam te pratila da budem sigurna da si otišao na posao - napisala mu je, a drugi su mu pisali da je poput 'Malog princa'.