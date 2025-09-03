Obavijesti

Natjecao se u Supertalentu

VIDEO Kuća koju je Amerikanac u Hrvatskoj kupio za 5000 eura, sada postaje dom iz snova...

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Natjecatelj showa "Supertalent", Justus Reid, Svoj pothvat preuređenja u prostor koji bi mogao funkcionirati kao stambeni objavljuje na društvenim mrežama. Sada se vidi da njegova kuća u Hrvatskoj ozbiljno napreduje

Amerikanac Justus Reid (25) posljednjih je godina sve popularniji na Balkanu. Ovaj mladi TikToker na svojim društvenim mrežama objavljuje snimke iz Hrvatske, BiH i Srbije, a nedavno je otkrio kako je krajem lipnja kupio kuću. Pohvalio se da je svoju nekretninu platio 5000 eura, no nije otkrio gdje se sama kuća nalazi. Novinari su na kraju otkrili da se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali nisu otkrili točnu lokaciju. 

Terasa mu je hit

Po svemu sudeći, najveći adut ove kućice, koja polako poprima obrise doma, nedavno je stavljena izolacija, izgrađen je WC, bit će velika terasa za okupljanje i druženje. Na toj će terasi Justus moći okupiti brojne susjede i prijatelje koji su mu pomagali oko kuće i počastiti ih domaćim specijalitetima. 

Na krov će uskoro biti postavljeni solarni paneli. Pratitelji Justusove avanture na društvenim mrežama ne skrivaju oduševljenje:

‘Preslatko mi je što terasu sređuje za druženje sa susjedima‘‘, ‘‘Ovo je genijalno‘‘, ‘‘Koliko su to dobri susjedi‘‘, ‘‘Moj najdraži show‘‘, ‘‘Obožavam vas sve gledati‘‘, ‘‘Bit će mi žao kad završi...‘‘, samo je dio komentara s društvenih mreža. 

Reidu se štošta sviđa u kontinentalnom životu u Hrvatskoj, pa je s oduševljenjem podijelio snimku vožnje traktora koji je, kako je naglasio, "nekad u Jugoslaviji bio popularniji od automobila".

Živjet će s curom

Justus je otkrio ovoga ljeta i da u kućici neće živjeti sam. Pokazao je, naime, fotografiju prekrasne brinete koja je osvojila njegovo srce, a zove se Amie.

Prije nego što se odlučio preseliti u Hrvatsku, domaća je publika Justusa upoznala u 'Supertalentu'. Došao je iz Južne Dakote gdje je radio o nacionalnoj gardi i živio, kako je ispričao, sasvim običan život... No njegov nastup bio je sve samo ne običan. Kada je s gitarom u ruci započeo pjevati hit Maje Šuput "Lopove", žiri i publika ostali su u šoku. Uslijedio je urnebesni miks pjesama, uključujući "Ti da bu di bu da" grupe Colonia, Severininu "Tarapanu" i "Nevjestu" Petra Graše... 

Foto: Luka Dubroja

"Pa je li ovo moguće?" uzviknula je Maja Šuput i zaplesala, dok ga je Martina Tomčić pohvalila riječima: "Ovo je prvi put da vidim Amerikanca koji je opsjednut Hrvatskom." Njegov trud i simpatična osobnost donijeli su mu četiri "da" i lansirali ga u orbitu regionalne prepoznatljivosti. 

