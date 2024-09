VIDEO Lana Jurčević otkrila je kako se nosi s problemom koji muči mnoge mame: 'Uvijek pali'

Kako djetetu otvoriti apetit? Tako da mu netko krene krasti, poručila je pjevačica Lana Jurčević (39) u subotu na Instagramu. Pripremila je hranu za svoju devetomjesečnu kćer Maylu Lily, a umjesto da ju pojede malena, pojavila se ptica koja je odlučila uživati u obroku.

Osim toga, pjevačica je spomenula da je Mayla Lily u izazovnom razdoblju.

Foto: Instagram/kerolaychaves

- Rastu nam zubi, ali i zazubice! Tehnika koja uvijek pali - napisala je Lana uz video na društvenoj mreži.

Lana je djevojčicu Maylu Lily dobila krajem prošle godine s partnerom Filipom Kratofilom.

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida - objasnila je za Story 2020. godine. Par je zajedno od 2017.

Foto: Instagram