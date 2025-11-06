Obavijesti

Show

Komentari 0
PUCA OD PONOSA

VIDEO Laura se i službeno predstavila na otvorenju Miss Universe, komentari se nižu...

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Laura se i službeno predstavila na otvorenju Miss Universe, komentari se nižu...
Foto: Instagram

Naša misica Laura Gnjatović puna je srca izrekla svoje ime i državu iz koje dolazi, a za taj je događaj obukla dugu srebrno-bijelu haljinu

Misica Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, u srijedu navečer imala je svoj prvi službeni nastup u sklopu tog velikog natjecanja. Na svečanoj ceremoniji otvaranja 74. izbora ljepote Laura se predstavila, rekla odakle dolazi te se spustila niz stepenice i prošetala pistom. 

Laura je za svoje prvo službeno predstavljanje izabrala dugu srebrno-bijelu haljinu s prozirnim i čipkastim detaljima. Haljina je na ramenima otvorena, a veliki prorez istaknuo je njene elegantne noge. Izgled je upotpunila velikim visećim naušnicama, ogrlicom od bisera i pripadajućom narukvicom, a kosu je pustila i blago uvila. 

Pozitivni komentari odmah su počeli pristizati iz cijelog svijeta, hvaleći Lauru i njenu ljepotu, vjerujući kako će upravo ona biti izabrana za Miss Universe 2025.

"Prvo mjesto ide Hrvatskoj", "Laura, prekrasna si, naprijed Hrvatska", "Podrška iz Francuske", "Šaljemo ljubav iz Kostarike", "Hrvatska stiže po krunu", "Ovako izgleda prava Miss Universe", "Hrvatska se ističe, kakva spektakularna žena. Djeluje tako drago i skromno. Iako nisam iz Hrvatske, želim joj da dođe do samog vrha natjecanja"....samo je dio onoga što obožavatelji iz svih dijelova svijeta pišu Lauri. 

LIJEPA LAURA FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine
FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine

Pratitelji ovog natjecanja iz cijeloga svijeta našu Lauru smatraju velikom konkurencijom drugim djevojkama. Uz njen izgled, samouvjerenost i nastup, dive se i njenoj visini od impresivnih 191 centimetar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima
SPEKTAKL ILI TRAILER ZA NEKI SF?

FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima

Haljina prekrivena američkim novčanicama, visoke čizme istog printa, duboki dekolte, blještavi lanac oko vrata i platinasta kosa u valovima. Upravo tako je Jelena Karleuša u srijedu stigla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka
'POVJERENJE JE NAGRADA'

Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka

Sisačka bolnica u kojoj je operiran poznati voditelj i novinar na svom profilu na društvenoj mreži objavila je tekst u kojemu otkriva kojim ih je riječima posebno motivirao i oduševio
FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kg, a pogledajte kako danas izgleda Štefica Sever
ISPUNILA SI ŽELJU

FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kg, a pogledajte kako danas izgleda Štefica Sever

Bivša natjecateljica iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu nevjerojatnom promjenom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025