VIDEO Laura se i službeno predstavila na otvorenju Miss Universe, komentari se nižu...

Misica Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na izboru za Miss Universe, u srijedu navečer imala je svoj prvi službeni nastup u sklopu tog velikog natjecanja. Na svečanoj ceremoniji otvaranja 74. izbora ljepote Laura se predstavila, rekla odakle dolazi te se spustila niz stepenice i prošetala pistom.

Laura je za svoje prvo službeno predstavljanje izabrala dugu srebrno-bijelu haljinu s prozirnim i čipkastim detaljima. Haljina je na ramenima otvorena, a veliki prorez istaknuo je njene elegantne noge. Izgled je upotpunila velikim visećim naušnicama, ogrlicom od bisera i pripadajućom narukvicom, a kosu je pustila i blago uvila.

Pozitivni komentari odmah su počeli pristizati iz cijelog svijeta, hvaleći Lauru i njenu ljepotu, vjerujući kako će upravo ona biti izabrana za Miss Universe 2025.

"Prvo mjesto ide Hrvatskoj", "Laura, prekrasna si, naprijed Hrvatska", "Podrška iz Francuske", "Šaljemo ljubav iz Kostarike", "Hrvatska stiže po krunu", "Ovako izgleda prava Miss Universe", "Hrvatska se ističe, kakva spektakularna žena. Djeluje tako drago i skromno. Iako nisam iz Hrvatske, želim joj da dođe do samog vrha natjecanja"....samo je dio onoga što obožavatelji iz svih dijelova svijeta pišu Lauri.

Pratitelji ovog natjecanja iz cijeloga svijeta našu Lauru smatraju velikom konkurencijom drugim djevojkama. Uz njen izgled, samouvjerenost i nastup, dive se i njenoj visini od impresivnih 191 centimetar.