Čuo sam koliko Hrvati vole ‘Mućke’, to je fascinantno. Prošle su godine dva Hrvata došla na našu humanitarnu akciju. Bio sam polaskan, ali rekao sam im da su ludi kad su toliko daleko došli, rekao nam je u telefonskom razgovoru John Challis (78), Boycie iz “Mućki”.

Rekli smo mu da su to u selu Sharnbrook, stotinjak kilometara udaljenom od Londona, stigli voditelj s Yammat FM-a Milan Peh i njegov prijatelj Sanjin Petrović. Nisu ludi, normalni su, samo što više od nekih drugih vole “Mućke”...

- Nisu mi se baš tako činili - našalio se John i dodao:

- Pomislio sam što će biti ako ih razočaramo, a oni su prošli toliki put. No bilo mi je vrlo drago da ih vidim.

A zbog te velike ljubavi Hrvata prema veličanstvenoj seriji možda ove godine on i David Jason (81), nešto poznatiji kao Del Boy, ove godine i posjete našu zemlju.

- Bio sam prošle godine u Srbiji i vidio koliko nas vole, a čujem da u Hrvatskoj još i više. Razgovarao sam nedavno s Davidom i planiramo doći u vaše krajeve, ali u ovakvoj situaciji to ne ovisi potpuno o nama, putovanja i posjete sad ipak diktiraju pandemija i mjere - otkrio nam je Boycie.

U rujnu će biti 40 godina od početka emitiranja “Mućki”, za mnoge najbolje humoristične serije svih vremena.

Del Boy i Rodney Trotter, Djed, ujak Albert, Brzi, Boycie, Marlene... situacije i razgovori genijalni, i danas se, nakon tko zna koje reprize, ljudi pitaju otkud nekome takvo nešto uopće padne na pamet. Rušila je rekorde gledanosti u Britaniji, a tijekom emitiranja zadnje epizode zbog preopterećenosti je nestalo struje. Rekordna gledanost jedne epizoda bila je više do 23 milijuna. Sjećate li se toga?

- Ovo za struju mislim da ipak nismo mi iz serije krivi. Sjećam se da je bilo puno rasprave kako smo imali toliko gledatelja koje je uzrokovalo nestanak struje u nekim dijelovima zemlje, ali to nije bilo na nama. I na kraju je, nasreću, ipak riješeno. A najveća gledanost bila je u onoj epizodi kad su Rodney i Del Boy napokon postali milijunaši, a to je potrajalo - kaže Challis.

Razgovarali smo nekoliko dana nakon intervjua Meghan Markle i Harryja te epizode “From Prussia with Love” emitirane na kanalu RTL Kockica. U njoj Del Boy pokušava Boycieju i Marlene prodati dijete, dečkića. Ispostavilo se da je ipak curica i da je tamnoputa. Marlene je i dalje htjela, ali Boycie je rekao kako svakome može uvaliti i prodati automobil, uvjeriti sve da Marlene rodila dva tjedna nakon začeća, ali ne može uvjeriti ljude da mu je djed Louis Armstrong...

- Sjajna epizoda, nismo mislili ništa loše, ali šaliti se tako je neprihvatljivo. Danas to nikako ne bi moglo proći, ali tad je. Nismo mislili ništa loše.

U kojem ste trenutku shvatili da će “Mućke” biti jedna od najboljih humorističnih serija ikad?

Mislim da je to bilo nakon otprilike četiri godine, nakon 4. sezone. Do tog trenutka smo napravili oko 20 epizoda, a mislim da je to bilo 1985. godine. Odjednom su brojke poprilično skočile i ljudi bi nas počeli zaustavljati na ulici govoreći koliko vole seriju i pisma su počela dolaziti iz svih krajeva, iz Škotske, Walesa i Irske. Mislili smo da će serija biti vrlo popularna u Londonu jer se radnja odvija u Londonu, i to u jednom kvartu, a i naglasak je bio vrlo londonski, pa smo bili iznenađeni.

Kako objašnjavate takvu popularnost?

Shvatili smo da su likovi univerzalni. Da je svaki grad imao svog Del Boya, Rodneya, Triggera ili Boyciea. Bio je to odličan osjećaj, a brojke su nastavile rasti. Svake godine povećavale su se za milijune gledatelja. Brojke su tada došle do 10 milijuna, što je prilično dobro za to vrijeme, te brojke bi i danas bile impresivne.

Puno je nezamislivih situacija u seriji, nemoguće je ne nasmijati se. Kako je to izgledalo na setu, jeste li uspijevali ostati ozbiljni?

Da, bilo je grozno. Bilo je puno podmetanja i trikova i zaista je teško ponekad bilo ostati ozbiljan. U skupnim scenama u pubu, kad je na sceni bilo puno ljudi koji su sjedili za stolom, kamera je snimala sve nas kako razgovaramo i približavala se likovima koji tamo sjede kako bi snimila razgovore. Vrlo često ste u tom trenutku tražili podršku od svojih kolega glumaca jer ste trebali izgovoriti nekoliko rečenica ili nešto slično i svi bi tamo sjedili s papirnatim čašama na ušima ili se pretvarali da spavaju, što je nama koji smo trebali govoriti tekst bilo stvarno smiješno. I nije pomagala niti činjenica da ste imali publiku.

Ima li netko da je prednjačio u “nepodopštinama”?

Penny MC Donald, koji je glumio Mikea, vlasnika pivnice, imao je šalu koju je stalno ponavljao. Uzeo bi podmetač za pivo, izrezao čudan oblik na njemu, zalijepio ga na nos i viknuo: ‘Tko je to bacio?!’ I svi bi se smijali. A i serija je bila toliko smiješna, kao i likovi, i vrlo često su se ljudi jednostavno počeli smijati. Naravno, producenti serije, BBC, nisu bili baš sretni jer košta više da se sve to ponovi, ali publika je to voljela i pridružili bi se smijehu.

Ima li neki događaj sa snimanja koji posebno pamtite?

Bilo je stvarno zabavnih situacija, bili smo sretni što smo dio toga i smijali smo se, a likovi su bili smiješni, poput Triggera, Mickeya Pearcea i svih ostalih malih likova, koje smo zaista cijenili. Bilo je puno šala i trikova. Sjećam se jednog događaja kad je Mickey Pearce, kojeg je glumio Patrick Murray, kod kuće pao i slomio zglob te završio s gipsom. Ipak je došao na probu. Svi su ga zadirkivali i bilo mu je malo neugodno. Odlučili smo to popraviti i pomoći da mu bude ugodnije na setu. Sljedeći dan smo svi otišli u odjel za kostimografiju na BBC-u i svi su na probi imali gips i zavoje za glavu, kako je tko već zamislio svoj oblik pomoći Mickeyu Pearceu.

I cijela ekipa je na snimanje došla “zagipsana”?

O da. Kad je jadni Patrick došao, bilo je vrlo smiješno. Bilo nam je baš zabavno iako je Patrick bio jedini kojem je bilo neugodno i kojeg je boljela ruka i nije mu baš bilo do smijeha. No nadam se da se zbog toga ipak osjećao malo bolje...

Koja vam je najdraža epizoda ili omiljena scena?

Epizoda u kojoj su Rodney i Del Boy čuvali psa, našeg Dukea. Duke je bio ogromna njemačka doga. Bila je to prva epizoda u kojoj je nastupala Marlene i prva scena u kojoj smo je upoznali, a to je bila jako smiješna scena. Sjećam se da je Sue Holderness, koja je glumila Marlene, profesionalno odradila tu scenu iako je to bio prvi dan kad nas je sve upoznala i prvi dan kad je upoznala ‘našeg’ psa. Odmah smo je svi zavoljeli. Znali smo da će se nakon te epizode vratiti i odlično se snašla na setu. To mi je bila jedna od najdražih scena. Od tada smo prijatelji. Sue i ja smo redovito u kontaktu i zajedno smo sa supružnicima putovali, bili na kruzerima i slično, kao i glumili u mnogim drugim serijama.

Što je ova uloga značila za vašu karijeru i život? Jesu li vas ljudi na ulici zvali Boycie, tražili da se smijete poput njega ili da im prodate rabljeni automobil?

Moj život se potpuno promijenio. Do tada sam puno tog napravio, bio sam ozbiljan kazališni glumac, ali to nitko nije primijetio. Mislim, kazališna publika je primijetila, bio sam poznat u poslu, ali ne i publika i ljudi vani, oni nisu znali moje ime. Kako je emisija postajala sve popularnija, počeli su me prepoznavati na ulici i ljudi su znali moje ime. Povezali su me s tim određenim likom i, kamo god sam išao, ljudi su željeli da ja budem taj lik. Bilo je pomalo zabrinjavajuće jer sam pomislio da sam sigurno vrlo dosadan kao ja jer su svi htjeli da budem Boycie. Oh, to je samo John Challis a ne Boycie. Boycie je puno zanimljiviji i, naravno, morao sam glumiti da sam on i ljudi su uživali i smješkali mi se. Čak sam i u drugim serijama i predstavama sudjelovao kao on, a on je postajao sve popularniji.

Danas ste to prestali ili ste i dalje Boycie kad vas štovatelji sretnu na ulici?

Kažem, to mi je stvarno promijenilo život i, evo, nakon svih godina poslije završetka snimanja, mi još razgovaramo o tome. A još od mene traže da se nasmijem kao on. Taj smijeh je bio potpuna slučajnost i nisam mislio da će toliko obilježiti taj lik, ali jest. Boycie zna sve o automobilima, a ja o automobilima ne znam ništa. Mislim, znam kako ih voziti, ali osim toga ništa više. U životu sam prodao nekoliko automobila kad sam uzimao novi, ali to je sve... Nisam baš za mehaniku.

Iako ste tamo rijetko snimali, proslavili ste Peckham i The Nags Head Pub (Kobilja glava). Kad ste zadnji bili ondje?

Vrlo davno, kad su nas zamolili da odemo u pub Nags Head jer je netko kupio pub i želio ga je urediti u stilu serije. Vlasnik je imao puno memorabilija iz ‘Mućki’ i mi smo ga došli otvoriti. To je bilo prije mnogo godina... Mislim da je prestao s radom od tada, a kasnije smo čuli da vlasnik nije bio potpuno iskren i da je ostao dužan poprilično novca mnogim ljudima u Peckhamu.

Podsjeća li vas na nekog?

Dakle, on jest bio poput nekog lika iz serije, ali lošeg lika. Nije bio kao Del Boy. On uopće nije bio neiskren poput ove osobe. On jednostavno nije imao sreće. Taj je čovjek bio neiskren. Peckham je danas prilično popularno mjesto, mnogo prilično dobrostojećih ljudi uložilo je u razvitak Peckhama i sad tamo žive zaista bogati ljudi. Peckham se u velikoj mjeri popeo na ljestvici. Mislim da su pokušali srušiti neboder Nelson Mandela (obitelj Trotter stanovala je u stanu u neboderu u Prilazu Nelsona Mandele, op. a.) i sagraditi nove zgrade, ali bilo je puno protivljenja, kao što možete i zamisliti. Sad se priča da će to biti zaštićena zgrada i to je zadnje što sam čuo.

Koji vam je najdraži lik iz serije? Osim Boycieja...

Trigger (Brzi, a glumio ga je Roger Lloyd-Peck, op. a.) je bio sjajan, bio je sa sasvim drugog planeta. Volio sam njegovu logiku i činjenicu da nikad nije znao kako se Rodney zove i da je mislio da je Dave i uporno ga je tako zvao. Roger je bio briljantan u svojoj ulozi i jako nam nedostaje. Volim sve likove... Del Boya, Rodneya, ujaka Alberta i male likove poput Mickeya Pearcea. Pa i detektiv Roy Slater također je bio sjajan lik.

Jeste li još u kontaktu s nekim glumcima iz serije?

Da, s Marlene, Davidom i još nekima. Kažem, nedavno sam s Davidom razgovarao da posjetimo Hrvatsku, vjerojatno i Crnu Goru jer i tamo vlada veliko zanimanje za ‘Mućke’. Ako je to moguće, voljeli bismo posjetiti te zemlje.

Imate li kakvih poruka za hrvatske fanove?

Puno vam hvala što ste gledali seriju i nadamo se da ste razumjeli što smo pokušavali učiniti. Nadam se da se još smijete. Kad sam posjetio Srbiju, otkrio sam da je to vrlo fascinantno mjesto, kao i cijelo to područje, njegova povijest i sve ostalo, pa bih želio znati više o tom dijelu svijeta. Kratko sam posjetio Hrvatsku na kruzeru i prošetao starim zidinama u Dubrovniku, ali nisam imao vremena istražiti više jer sam se morao vratiti na brod. Bilo je to prekrasno iskustvo.

Po fotografijama koje ste nam poslali da se primijetiti da ste navijač Arsenala. Dobro, fotografija je crno-bijela, pa se ne da lako primijetiti, ali napisali ste to u opisu. Pratite li i dalje taj londonski klub?

Obožavam nogomet i kriket! Navijam za Arsenal od djetinjstva i išao sam na utakmice na Highbury dok sam živio u Londonu. A kriket je moja strast i zadovoljan sam našom momčadi nakon njihove nevjerojatne pobjede u Indiji! Moja raspoloženja drastično se mijenjaju prema rezultatima utakmica u oba sporta i ne mogu gledati nijednu utakmicu uživo jer se previše živciram, nije to više za mene.

Čime se danas bavite?

Od ožujka prošle godine, kad su zatvorena sva kazališta, svi glumci su bez posla, a to uključuje i mene. Imam samostalnu predstavu (standup) pod nazivom ‘Only Fools and Boycie’, s kojom sam bio na turneji. Na početku pandemije svi datumi su otkazani, zatim ponovno zakazani za kasnije u godini, pa opet otkazani! Srećom, tijekom cijele pandemije radio sam videoporuke putem CelebVM-a, što me svakodnevno zaokuplja. Link je na moju web stranicu john-challis.com. Nadam se da ću snimati dokumentarac od šest dijelova o britanskim velebnim domovima u svibnju, a zatim u rujnu idem na turneju sa svojom predstavom ako sve bude u redu s pandemijom. Obilježavanje 40. godišnjice ‘Mućki’ trebalo bi biti u listopadu. Svi koji žele saznati više i čuti sve vijesti mogu pratiti @OnlyFoolsNews na Twitteru.