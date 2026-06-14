VIDEO Lille i Nives poljubile Petka, oborile su ga s nogu

Poznati voditelj Dalibor Petko doživio je trenutak o kojem mnogi muškarci mogu samo sanjati. Naime, tijekom zajedničkog intervjua na CMC Festivalu u Vodicama, istodobno su ga poljubile Nives Celzijus i Lidija Bačić, a on je pao s nogu... Njegova reakcija nasmijala je sve okupljene.

"Hoću li ja ovo preživjeti?", pitao se Petko, dok je bio u društvu atraktivnih pjevačica.

Nives je dodala kako već dugo želi duet s Lidijom.

"Ali zadovoljit ću se i s ovim triom", dodala je.

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Na samom početku intervju Petko se našalio kako je 'dva puta umra'.

"Prvi put kad je kraj mene stala Lidija Bačić, drugi put kad je kraj mene stala Nives Celzijus. Znam da mi svi muškarci sada zavide", rekao je Petko.

Lidija Bačić na festivalu je pjevala svoju novu pjesmu 'Haljina' za koju je jučer objavila i spot u kojem glumi bivši 'Gospodin Savršeni' Miloš Mićović.

Nives je otpjevala svoju Sinkroniju.

Tijekom intervju, Lille je ispričala i jednu Anegdotu. Otkrila je kako joj je Nives jednom ispričala da su je neki zamijenili za nju, a nedavno se njoj dogodilo isto.

"Bila sam u jednoj trgovini, vidjeli su me neki dečki i počeli govoriti 'evo Nives'", nasmijala se Lille.