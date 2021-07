U crkvenom vjenčanju Katarine i Mate Rimca i kasnijem svadbenom veselju u Čaićima nisu uživali samo uzvanici, već čitavo mjesto.

Prema riječima čitatelja, mještane je Katarinino slavlje isprva oduševilo. Rimčevu suprugu pamte kao 'dragu, normalnu, opuštenu i prijatnu curu'.

Posebna atrakcija bili su luksuzni automobili koji su pristizali na svadbu. Ljudi su ih nezasitno fotografirali i dijelili fotografije na društvenim mrežama.

- To se danima slikalo i samo se to moglo vidjeti na Facebooku i Instagramu. Baš su im se divili - smije se čitatelj.

No nisu baš svi bili oduševljeni pjevanjem pjesme 'Đurđevdan' ispred crkve, kaže.

- Znate, Livno je mali grad i ljudi na žalost još žive u... Ne znam kako da vam to objasnim, kao da je rat bio prije pet godina, a ne prije puno više. Na žalost to je tako, tako da baš nisu bili lijepi komentari... Ni na Bajagu, ni na Đurđevdan ispred crkve. Meni to ne smeta, ali većina komentara na to je bila negativna, pogotovo od starijih ljudi - rekao nam je čitatelj.

Ipak, kad je na vjenčanju zasviralo Zabranjeno pušenje, priča se promijenila.

- Mislim da je više ljudi bilo okolo vani, nego na svadbi. Ljudi su došli, parkirali i slušali Zabranjeno pušenje. Uglavnom, bio je to veliki događaj za malo mjesto - zaključuje čitatelj.