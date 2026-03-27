Lijep osmijeh puno znači na izborima za Miss, a kako bi ga uljepšale, mnoge natjecateljice koriste zubne navlake. No jedna je natjecateljica imala vrlo nezgodno situaciju s njima
VIDEO Missici tijekom nastupa ispale zubne navlake iz usta: Pogledajte kako se snašla!
Jedan trenutak s natjecanja Miss Grand Thailand postao je glavna tema na društvenim mrežama. U videu koji je postao viralan vidi se nezgodna situacija s kojom se suočila natjecateljica Kamolwan Chanago, a oduševio je sve. Naime, dok se obraćala publici i žiriju u preliminarnom krugu natjecanja prije par dana, dogodilo se neuamislivo - njezine privremene zubne navlake su se odvojile i ispale joj iz usta.
Sve je zabilježila i kamera, kao i njezinu reakciju koja nije bila prepuna panike, već snalažljivosti. Ona je brzo prekrila usta rukom, okrenula leđa publici i maknula zubne navlake iz usta. Sve je trajalo svega koju sekundu, nakon čega se samouvjereno ponovno okrenula, i prošetala pozornicom, smiješeći se kao da se ništa nije dogodilo.
POGLEDAJTE VIDEO:
Upravo joj je takva reakcija donijela veliku podršku javnosti, a gledatelji su na društvenim mrežama pisali kako je njezin stav upravo ono što se traži od pobjednice. Ušla je u finale, a mnogi sada navijaju za nju, ne unatoč nezgodi, već zbog načina na koji se s time nosila.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+