ODUŠEVILA JE REAKCIJOM

VIDEO Missici tijekom nastupa ispale zubne navlake iz usta: Pogledajte kako se snašla!

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: Screenshot/Tiktok

Lijep osmijeh puno znači na izborima za Miss, a kako bi ga uljepšale, mnoge natjecateljice koriste zubne navlake. No jedna je natjecateljica imala vrlo nezgodno situaciju s njima

Jedan trenutak s natjecanja Miss Grand Thailand postao je glavna tema na društvenim mrežama. U videu koji je postao viralan vidi se nezgodna situacija s kojom se suočila natjecateljica Kamolwan Chanago, a oduševio je sve. Naime, dok se obraćala publici i žiriju u preliminarnom krugu natjecanja prije par dana, dogodilo se neuamislivo - njezine privremene zubne navlake su se odvojile i ispale joj iz usta. 

Sve je zabilježila i kamera, kao i njezinu reakciju koja nije bila prepuna panike, već snalažljivosti. Ona je brzo prekrila usta rukom, okrenula leđa publici i maknula zubne navlake iz usta. Sve je trajalo svega koju sekundu, nakon čega se samouvjereno ponovno okrenula, i prošetala pozornicom, smiješeći se kao da se ništa nije dogodilo. 

During the Miss Thailand pageant, contestant Kamolwan Chanago found herself at the center of an unexpected viral moment when her false teeth fell out live on stage during her presentation. The incident, caught on camera in front of a large audience, spread rapidly across social media platforms, drawing millions of views and sparking conversations about the pressures contestants face during high-profile competitions. What captured people's attention even more than the mishap itself was Kamolwan's reaction. She maintained her composure and continued her performance without breaking character, earning widespread admiration online. The coronation ceremony is scheduled for this Saturday, and public support for the contestant has grown significantly following the incident. 🎥 theurbanherald

Upravo joj je takva reakcija donijela veliku podršku javnosti, a gledatelji su na društvenim mrežama pisali kako je njezin stav upravo ono što se traži od pobjednice. Ušla je u finale, a mnogi sada navijaju za nju, ne unatoč nezgodi, već zbog načina na koji se s time nosila. 

