Znate li da je mama Renata bila Miss Universe? Evo kako je atraktivna Splićanka izgledala

Noćas će u Tajlandu biti veliko svjetsko finale 74. izbora za Miss Universe. Među 84 prekrasne kandidatkinje iz cijelog svijeta nalazi se i hrvatska predstavnica Laura Gnjatović, koja je oduševila žiri i publiku još na preliminarnim natjecanjima. Uz iščekivanje Laurina nastupa, mnogi se prisjećaju i naših prethodnih predstavnica. Prošlo je 25 godina otkad je Renata Lovrinčević Buljan osvojila titulu Miss Universe Hrvatske. Krunu je ponijela 2000.
Prije osvajanja titule Renata je radila kao spasiteljica na plaži u Brelima.
Upravo taj posao doveo ju je i do audicije za Miss Universe Hrvatske 2000. godine.
Vlasnici licence izbora za Miss Universe, bračni par Kraljević, primjetili su zgodnu spastieljicu s plutačom u ruci (Pamela Anderson moment).
Iako nije imala nikakvih očekivanja, izašla je kao pobjednica s krunom na glavi.
- Zvali su turističku zajednicu Brela da koja je ona mala tamna jer tad sam imala tamnu kosu. Proslijedili su mi njihov poziv u hotelsku sobu i tako sam završila na izboru za Miss - prisjetila s ranije Renata, kojoj je u žiriju sjedila Gabriela Spanić.
Renata potječe iz radničke obitelji i nije joj bilo teško sa 16 godina raditi u voćarni u splitskom kvartu.
Nosila je kašete voća i povrća i tako preko ljeta zarađivala za džeparac. Bila je i splitska mažoretkinja.
Danas je u sretnom braku s profesionalnim vojnikom Petrom Buljanom, a zajedno imaju dva sina, nogometaša Bornu, koji je ove godine potpisao za slovenski klub Bravo, i Nardu, koji trenira taekwondo.
Osim toga, Renata je profesorica kineziologije i fitness trenerica u jednoj splitskoj teretani pa putem društvenih mreža i motivira ljude da počnu vježbati.
