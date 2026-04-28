VIDEO Nećete vjerovati što je učinila Sydney Sweeney tijekom snimanja, mikrofon sve uhvatio

Glumica Sydney Sweeney našla se u središtu pažnje na društvenim mrežama nakon što se pojavio viralni video sa snimanja popularne serije Euphoria. Snimka, objavljena na Instagramu u ponedjeljak, 27. travnja, prikazuje 28-godišnju glumicu u neugodnom, ali mnogima i komičnom trenutku.

Na videu se vidi kako Sweeney, odjevena u crveni karirani kratki top i odgovarajuće hlačice, kleči na ležaljci tijekom snimanja scene. U jednom trenutku čuje se glasan zvuk iza nje, nakon čega se glumica okreće i pogleda prema svom stražnjem dijelu tijela.

Iz pozadine se mogu čuti reakcije članova ekipe. „Prestani“, dobacuje jedna osoba, dok druga kroz šalu pita: „Trebaš li na zahod, Sween?“ Unatoč situaciji, Sweeney ostaje profesionalna — nasmije se i nastavlja sa snimanjem dok kamera prelazi dalje.

Video je objavljen na satiričnoj Instagram stranici, uz opis koji sugerira da je zvuk možda „pojačan pomoću naprednog AI softvera za detekciju vjetra“. U objavi se također navodi kako nije moguće potvrditi izvor zvuka, ali da se u pozadini čuju komentari koji upućuju na to da je netko možda trebao nakratko napustiti set, prenosi Okmagazine.

Reakcije publike bile su podijeljene. Dok su neki korisnici izrazili gađenje i nelagodu, drugi su branili glumicu ističući da je riječ o potpuno prirodnoj ljudskoj pojavi.

„Najnovija vijest: žene puštaju vjetrove“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Zamislite, čovjek ispusti vjetar. I to je vijest.“

*uz korištenje AI-ja