VIDEO Nedostaje vam motivacije? Evo kako Heidi Klum vježba u kupaćem kostimu

Slavna njemačka manekenka i televizijska voditeljica Heidi Klum još je jednom dokazala da su godine za nju samo broj. Na pragu 53. godine, koju će navršiti u lipnju, podijelila je video koji je ostavio njezine pratitelje bez daha, pokazujući zavidnu figuru i nevjerojatnu disciplinu čak i tijekom, kako se čini, luksuznog odmora na egzotičnoj lokaciji.

U kratkom videu kojeg je objavila na Instagramu, Heidi energično vježba s elastičnim trakama za otpor, odjevena samo u minijaturni bikini krem boje koji savršeno ističe njezinu preplanulu put i isklesane trbušne mišiće. Pozornicu za ovaj motivacijski trenutak čini prekrasna drvena terasa s infinity bazenom koji se stapa s tirkiznim morem u pozadini, okruženim zelenim brežuljcima.

Foto: Instagram/Heidi Klum

Objava je očekivano izazvala lavinu reakcija, a pratitelji nisu štedjeli na komplimentima. Komentari poput "Božanstveno", "Goriš" i brojni emojiji vatre preplavili su njezin profil. Mnogi su izrazili divljenje njezinoj disciplini i izgledu u šestom desetljeću života. "Heidi, reci nam što treba raditi da bismo imali ovakvo tijelo ili nas pozovi na radionicu da naučimo", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga u šali dodala: "Sad imam grižnju savjesti jer ležim na kauču".

