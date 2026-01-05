Obavijesti

NE ČEKA PONEDJELJAK

VIDEO Nedostaje vam motivacije? Evo kako Heidi Klum vježba u kupaćem kostimu

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram/Heidi Klum

Nema odmora za Heidi Klum. Zgodna manekena i s 52 godine oduševljava vitkom figurom, a sada je pratitelje počastila videom u kojem vježba dok na sebi ima samo dvodijelni kupaći

Slavna njemačka manekenka i televizijska voditeljica Heidi Klum još je jednom dokazala da su godine za nju samo broj. Na pragu 53. godine, koju će navršiti u lipnju, podijelila je video koji je ostavio njezine pratitelje bez daha, pokazujući zavidnu figuru i nevjerojatnu disciplinu čak i tijekom, kako se čini, luksuznog odmora na egzotičnoj lokaciji.

U kratkom videu kojeg je objavila na Instagramu, Heidi energično vježba s elastičnim trakama za otpor, odjevena samo u minijaturni bikini krem boje koji savršeno ističe njezinu preplanulu put i isklesane trbušne mišiće. Pozornicu za ovaj motivacijski trenutak čini prekrasna drvena terasa s infinity bazenom koji se stapa s tirkiznim morem u pozadini, okruženim zelenim brežuljcima. 

Foto: Instagram/Heidi Klum

Objava je očekivano izazvala lavinu reakcija, a pratitelji nisu štedjeli na komplimentima. Komentari poput "Božanstveno", "Goriš" i brojni emojiji vatre preplavili su njezin profil. Mnogi su izrazili divljenje njezinoj disciplini i izgledu u šestom desetljeću života. "Heidi, reci nam što treba raditi da bismo imali ovakvo tijelo ili nas pozovi na radionicu da naučimo", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga u šali dodala: "Sad imam grižnju savjesti jer ležim na kauču".

