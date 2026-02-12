VIDEO Objavili isječke nastupa s probe uoči 1. polufinala Dore

Večeras od 20.15 na HRT 1 počinje prvo polufinale Dore. Natječe se 12 pjesama, a najboljih osam ide dalje u finale koje će biti u nedjelju 15. veljače. Sutra će biti drugo polufinale, iz kojeg također osam pjesama ide dalje. O tome tko ulazi u finale odlučuju isključivo gledatelji putem televotinga (SMS poruke i pozivi). Sve detalje o Dori 2026. možete pročitati OVDJE.

HRT je na svojim društvenim mrežama objavio u četvrtak prijepodne isječke s generalne probe.

Lima Len - Raketa

Jasmina Makota - Higher

Ananda - DORA

Tony Sky - O ne!

Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra

Ema Bubić - Vrijeme za nas

Noelle - Uninterrupted

Alen Đuras - From Ashes to Flame

Fenksta - Memento Mori

Cold Snap - MUCHO MACHO

ToMa - Ledina

LELEK - Andromeda

