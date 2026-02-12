Večeras će se, u prvoj polufinalnoj večeri Dore, predstaviti 12 pjesama. HRT je na svojim društvenim mrežama objavio isječke s generalne probe
VIDEO Objavili isječke nastupa s probe uoči 1. polufinala Dore
Večeras od 20.15 na HRT 1 počinje prvo polufinale Dore. Natječe se 12 pjesama, a najboljih osam ide dalje u finale koje će biti u nedjelju 15. veljače. Sutra će biti drugo polufinale, iz kojeg također osam pjesama ide dalje. O tome tko ulazi u finale odlučuju isključivo gledatelji putem televotinga (SMS poruke i pozivi). Sve detalje o Dori 2026. možete pročitati OVDJE.
HRT je na svojim društvenim mrežama objavio u četvrtak prijepodne isječke s generalne probe.
Lima Len - Raketa
Jasmina Makota - Higher
Ananda - DORA
Tony Sky - O ne!
Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra
Ema Bubić - Vrijeme za nas
Noelle - Uninterrupted
Alen Đuras - From Ashes to Flame
Fenksta - Memento Mori
Cold Snap - MUCHO MACHO
ToMa - Ledina
LELEK - Andromeda
Imate li već svojeg favorita? Recite nam u ANKETI OVDJE.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+