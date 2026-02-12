Obavijesti

Show

Komentari 1
12 NASTUPA

VIDEO Objavili isječke nastupa s probe uoči 1. polufinala Dore

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Objavili isječke nastupa s probe uoči 1. polufinala Dore
Opatija: Mia Dimšić ovogodišnja je pobjednica Dore | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Večeras će se, u prvoj polufinalnoj večeri Dore, predstaviti 12 pjesama. HRT je na svojim društvenim mrežama objavio isječke s generalne probe

Admiral

Večeras od 20.15 na HRT 1 počinje prvo polufinale Dore. Natječe se 12 pjesama, a najboljih osam ide dalje u finale koje će biti u nedjelju 15. veljače. Sutra će biti drugo polufinale, iz kojeg također osam pjesama ide dalje. O tome tko ulazi u finale odlučuju isključivo gledatelji putem televotinga (SMS poruke i pozivi). Sve detalje o Dori 2026. možete pročitati OVDJE. 

KREĆE VEČERAS ANKETA Hoćete li gledati Doru?
ANKETA Hoćete li gledati Doru?

HRT je na svojim društvenim mrežama objavio u četvrtak prijepodne isječke s generalne probe. 

Lima Len - Raketa

Jasmina Makota - Higher

Ananda - DORA

Tony Sky - O ne!

Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra

Ema Bubić - Vrijeme za nas

Noelle - Uninterrupted

Alen Đuras - From Ashes to Flame

Fenksta - Memento Mori

Cold Snap - MUCHO MACHO

ToMa - Ledina

LELEK - Andromeda

Imate li već svojeg favorita? Recite nam u ANKETI OVDJE. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije
UMRO U 49. GODINI

FOTO Život glumca Jamesa Van Der Beeka kroz fotografije

Glumac James Van Der Beek dvije se godine borio s rakom debelog crijeva, a preminuo je u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly Van Der Beek, četiri kćeri i dva sina. Proslavio se zahvaljujući seriji "Dawson's Creek", a u galeriji smo se prisjetili njegove karijere kroz godine.
Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'
IMAO JE 48 GODINA

Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'

Glumac je umro u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu, okružen obitelji, nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva
Prijatelji Van Der Beeka objavili fotke njegovih posljednjih dana
EMOTIVNE PORUKE

Prijatelji Van Der Beeka objavili fotke njegovih posljednjih dana

Kolege i prijatelji opraštaju se od glumca Jamesa Van Der Beeka koji je preminuo u 49. godini. Bolovao je od raka crijeva. Neki od njegovih najbližih podijelili su i fotografije njegovih posljednjih trenutaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026