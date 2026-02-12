Pobjednička pjesma na Dori predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Beču. Večeras će se održati prva polufinalna večer, a iz svake polufinalne večeri u finale ide po osam pjesama...
ANKETA Hoćete li gledati Doru?
Večeras kreće Dora, odnosno prva polufinalna večer. Druga će biti sutra, dok će se finale održati u nedjelju 15. veljače. Iz svake polufinalne večeri u finale ide osam najboljih pjesama. O tome koje pjesme idu u finale, u polufinalnim večerima odlučuju isključivo gledatelji putem televotinga (SMS porukama i pozivima).
U prvoj polufinalnoj večeri, 12. veljače, nastupaju, ovim redoslijedom:
Lima Len - Raketa
Jasmina Makota - Higher
Ananda - DORA
Tony Sky - O ne!
Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra
Ema Bubić - Vrijeme za nas
Noelle - Uninterrupted
Alen Đuras - From Ashes to Flame
Fenksta - Memento Mori
Cold Snap - MUCHO MACHO
ToMa - Ledina
LELEK - Andromeda
Osim pjesama koje se natječu, u show programu će gledatelji čuti i dobro poznate hitove. Večeras će tako nastupiti Danijela Martinović, jedina pjevačica koja je Hrvatsku dvaput predstavljala na Eurosongu.
S grupom Magazin i opernom pjevačicom Lidijom Horvat Dunjko i pjesmom "Nostalgija" predstavljala je Hrvatsku 1995. u Irskoj. Osvojili su 6. mjesto i to je bio prvi put da je Hrvatska ušla u top 10 najboljih na tom natjecanju. Tri godine kasnije Danijela se predstavila s pjesmom "Neka mi ne svane". Natjecanje se održalo u Birminghamu i osvojila je 5.mjesto.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+