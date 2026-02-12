ANKETA Hoćete li gledati Doru?

Večeras kreće Dora, odnosno prva polufinalna večer. Druga će biti sutra, dok će se finale održati u nedjelju 15. veljače. Iz svake polufinalne večeri u finale ide osam najboljih pjesama. O tome koje pjesme idu u finale, u polufinalnim večerima odlučuju isključivo gledatelji putem televotinga (SMS porukama i pozivima).

U prvoj polufinalnoj večeri, 12. veljače, nastupaju, ovim redoslijedom:



Lima Len - Raketa

Jasmina Makota - Higher

Ananda - DORA

Tony Sky - O ne!

Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra

Ema Bubić - Vrijeme za nas

Noelle - Uninterrupted

Alen Đuras - From Ashes to Flame

Fenksta - Memento Mori

Cold Snap - MUCHO MACHO

ToMa - Ledina

LELEK - Andromeda

Osim pjesama koje se natječu, u show programu će gledatelji čuti i dobro poznate hitove. Večeras će tako nastupiti Danijela Martinović, jedina pjevačica koja je Hrvatsku dvaput predstavljala na Eurosongu.

S grupom Magazin i opernom pjevačicom Lidijom Horvat Dunjko i pjesmom "Nostalgija" predstavljala je Hrvatsku 1995. u Irskoj. Osvojili su 6. mjesto i to je bio prvi put da je Hrvatska ušla u top 10 najboljih na tom natjecanju. Tri godine kasnije Danijela se predstavila s pjesmom "Neka mi ne svane". Natjecanje se održalo u Birminghamu i osvojila je 5.mjesto.