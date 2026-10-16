VIDEO Objavljen trailer za novi Baywatch: Evo kada omiljeni spasioci s plaže stižu na TV

Fox je objavio najavu nove serije Baywatch, koja na mrežu stiže u siječnju. Trominutni video počinje spašavanjem nakon što se zrakoplov sudari s padobranom za jedrenje.

Stephen Amell glumi odraslog Hobieja Buchannona, nekadašnjeg nestašnog dječaka iz originalne serije, koji je sada kapetan spasilačke službe.

Hobiejev se život mijenja kada se iznenada pojavi Charlie, njegova kći za koju dotad nije znao. Glumi je Jessica Belkin. Charlie želi nastaviti obiteljsku tradiciju i postati spasiocem uz oca, koji je krenuo stopama svojeg oca Mitcha, kapetana kojega je u originalnoj seriji glumio David Hasselhoff.

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Fox je seriju naručio u rujnu 2025. za televizijsku sezonu 2026./2027., a prva sezona imat će 12 epizoda. Produkcija je počela u Los Angelesu u proljeće 2026., nakon otvorene audicije početkom godine. Uz Amella i Belkin glume Shay Mitchell, Brooks Nader, Hassie Harrison, Livvy Dunne, Noah Beck, David Chokachi i Thaddeus LaGrone. U najavi se pojavljuje i glazbenica Megan Thee Stallion.

Foto: instagram

Originalni Baywatch prvi put se prikazao 1989. i na vrhuncu se emitirao u više od 200 zemalja, navodi Variety. Serija je pomogla u pokretanju glumačkih karijera Pamele Anderson, Jasona Momoe, Yasmine Bleeth i Carmen Electre, a dobila je i izdvojenu seriju Baywatch Nights. Filmska verzija iz 2017. s Dwayneom Johnsonom i Zacom Efronom nije uspjela. Novu seriju suizvršno produciraju Matt Nix, McG i drugi, a McG je režirao prvu epizodu.

*uz korištenje AI-ja