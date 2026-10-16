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VIDEO Objavljen trailer za novi Baywatch: Evo kada omiljeni spasioci s plaže stižu na TV

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Objavljen trailer za novi Baywatch: Evo kada omiljeni spasioci s plaže stižu na TV
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Stephen Amell glumi odraslog Hobieja Buchannona, a uz njega glume i Jessica Belkin, Shay Mitchell, Brooks Nader, Hassie Harrison, Livvy Dunne, Noah Beck, David Chokachi i Thaddeus LaGrone

Admiral

Fox je objavio najavu nove serije Baywatch, koja na mrežu stiže u siječnju. Trominutni video počinje spašavanjem nakon što se zrakoplov sudari s padobranom za jedrenje.

Stephen Amell glumi odraslog Hobieja Buchannona, nekadašnjeg nestašnog dječaka iz originalne serije, koji je sada kapetan spasilačke službe.

BROOKS NADER FOTO Nova zvijezda Baywatcha pokazala tijelo u mini bikiniju
FOTO Nova zvijezda Baywatcha pokazala tijelo u mini bikiniju

Hobiejev se život mijenja kada se iznenada pojavi Charlie, njegova kći za koju dotad nije znao. Glumi je Jessica Belkin. Charlie želi nastaviti obiteljsku tradiciju i postati spasiocem uz oca, koji je krenuo stopama svojeg oca Mitcha, kapetana kojega je u originalnoj seriji glumio David Hasselhoff.

POGLEDAJTE TRAILER:

Fox je seriju naručio u rujnu 2025. za televizijsku sezonu 2026./2027., a prva sezona imat će 12 epizoda. Produkcija je počela u Los Angelesu u proljeće 2026., nakon otvorene audicije početkom godine. Uz Amella i Belkin glume Shay Mitchell, Brooks Nader, Hassie Harrison, Livvy Dunne, Noah Beck, David Chokachi i Thaddeus LaGrone. U najavi se pojavljuje i glazbenica Megan Thee Stallion.

Foto: instagram

Originalni Baywatch prvi put se prikazao 1989. i na vrhuncu se emitirao u više od 200 zemalja, navodi Variety. Serija je pomogla u pokretanju glumačkih karijera Pamele Anderson, Jasona Momoe, Yasmine Bleeth i Carmen Electre, a dobila je i izdvojenu seriju Baywatch Nights. Filmska verzija iz 2017. s Dwayneom Johnsonom i Zacom Efronom nije uspjela. Novu seriju suizvršno produciraju Matt Nix, McG i drugi, a McG je režirao prvu epizodu.

*uz korištenje AI-ja
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