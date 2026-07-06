VIDEO Objavljeni najavni materijali za dokumentarni film o fenomenu Thompsona

Dokumentarni film "MPT: Cijena domoljublja" nezavisnog redatelja i producenta Anđela Jurkasa o uspjehu pjevača Marka Perkovića Thompsona dobio je svoje prve službene najavne materijale u produkciji DOP Produkcije.

Objava teasera tempirana je točno na prvu godišnjicu Thompsonova koncerta na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja, a film, koji je sniman od proljeća 2025. do ljeta 2026. godine, trenutačno se nalazi u fazi postprodukcije, dok se premijera očekuje na jesen.

U filmu o fenomenu najpopularnijeg i najtraženijeg domaćeg glazbenika progovara niz stručnjaka, glazbenika, novinara, producenata, sociologa, politologa, povjesničara, učitelja i pjesnika koji su prekinuli uobičajeni "zakon šutnje", stoji u priopćenju.

Foto: PROMO

Među brojnim sugovornicima u dokumentarcu se pojavljuju Hrvoje Marjanović, članovi sastava Krankšvester, Vedran Harča, Krešimir Krolo, Roko i Klema iz sastava Porto Morto, Ana Marija Šir, Monika Herceg, Peter Coyne (The Godfathers), Nick Oliveri (The Dwarves, bivši član Queens of the Stone Age), Zoran Subošić (bivši član Hladnog piva i Savršenih marginalaca), Jani Novak (Laibach), Lovro Grgić, Marko Šelić Marčelo, Damir Urban (u arhivskim snimkama), Dorotea Šušak, Marko Vučetić, Bojan Mušćet, Tomislav Pletenac, Marijana Grbeša, Tvrtko Jakovina, Ratko Martinović, Miran Kurspahić, Andrej Korovljev, Danilo Šerbedžija, Franka Blažić, Nina Kljenak, Renata Kolombo, Andrea Marinac, Vlatka Kalinić i Igor Meister.

Autori ističu kontroverze koje već prate film, navodeći da projekt nije uvršten u nacionalni program ovogodišnjeg Pula Film Festivala, što produkcija ocjenjuje kao nastavak privatnih ratova vodstva festivala protiv nezavisnih hrvatskih producenata, onemogućavanje tržišne utakmice i mobing pod krinkom diskrecijskih ocjena umjetničkog direktora.

Iz produkcije također napominju kako Hrvatska radiotelevizija (HRT) nije iskazala interes za otkup filma, unatoč tome što je Thompsonov koncert na Hipodromu otkupljen za više od 60.000 eura, dok Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) nije financijski sudjelovao u nastanku projekta.

Originalnu glazbu za film potpisuju kantautor BOG i skupina VIS Nisteniprije.