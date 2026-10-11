VIDEO Oduševio žiri! Pogledajte nastup Talijana koji je osvojio Zlatni gumb u Supertalentu

Jonathan Rossi iz Italije, koji danas živi u Španjolskoj, na pozornicu Supertalenta stigao je s BMX-om od kojeg se ne odvaja još od djetinjstva.

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Na BMX-u je radio neobične skokove i salto pa podigao cijeli studio na noge.

- Ovo je bilo najbolje što sam ja vidjela ove sezone, najbolje - poručila mu je Maja, dok je Fabijan zaključio: 'Ova razina je zaista svemirska'.

Foto: Luka Dubroja

- Jonathane, ovo je apsolutno hit. Imao sam i priliku probati neke trikove, tako da, Jonathane, ja se stvarno istinski divim - poručio mu je Bilman prije nego što je pritisnuo Zlatni gumb i poslao ga izravno u polufinale.