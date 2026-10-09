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Oproštaj od legende

VIDEO Ovo je bio posljednji nastup Gorana Bareta: Htio je pjevati, ali tijelo i glas nisu dali

Piše 24sata,
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VIDEO Ovo je bio posljednji nastup Gorana Bareta: Htio je pjevati, ali tijelo i glas nisu dali
Foto: screenshot/Pod Biokovom
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Nastup u Makarskoj 20. rujna prekinut je nakon prve pjesme, a članovi Majki pomogli su Baretu da napusti pozornicu. Nekoliko tjedana poslije stigla je tužna vijest

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Publika koja je 20. rujna bila na koncertu Gorana Bareta i Majki nije ni slutila da je posljednji put vidjela legendarnog glazbenika na bini. Nastup je prekinut nakon prve pjesme, tijekom koje se moglo vidjeti da Bare nije dobro.

Kolege iz benda su prišle do njega i pomogle mu da napusti binu. Na odlasku je mahnuo publici, a portal Pod Biokovom objavio je snimku.

POGLEDAJTE VIDEO: 

I na stranici Goran Bare & Majke tada su potvrdili kako glazbeniku nije bilo dobro:

- Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na pozornicu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali tijelo i glas nisu dali. Iskreno se ispričavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumijevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam puno znači.

Foto: screenshot/Pod Biokovom

Također, Goran Bare & Majke trebali su imati koncert i 19. rujna u Dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku, no taj je koncert otkazan 'zbog tehničkih razloga'. 

Nažalost, samo nekoliko tjedana nakon tog nastupa stigla je vijest o smrti legendarnog glazbenika. Goran Bare preminuo je 9. listopada 2026. godine, u 62. godini života.

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