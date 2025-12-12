Obavijesti

OVO ĆE VAS RAZNJEŽITI!

VIDEO Pa prekrasno! Pogledajte kako je ekipa iz The Voice Kidsa dala podršku Marinu Vrgoču

'Volimo te', poručili su klinci iz The Voice Kidsa svojem prijatelju Marinu Vrgoču na kraju divne poruke koju su mu uputili uoči natjecanja na Dječjem Eurosongu

Marino Vrgoč pobijedio je prošle sezone u emisiji The Voice Kids, a time je i postao predstavnik Hrvatske na Dječjem Eurosongu u Gruziji. Natjecanje će se održati sutra, Marin nastupa s pjesmom 'Snovi' i treći je na redu, a glasati se može već od večeras. Uoči velikog natjecanja, Marinu su poruku podrške poslali i njegovi prijatelji iz showa The Voice Kids. 

POGLEDAJTE VIDEO: Preslatka poruka podrške Marinu Vrgoču 

- Dragi Marino, dok se spremaš zakoračiti na eurovizijsku pozornicu, koja nosi težinu snova, očekivanja i nebrojenih sati rada, znaj da iza tebe stoje tvoji prijatelji koje si osvojio svojom iskrenošću, predanošću i nevjerojatnim glasom. Vjerujemo da tvoj nastup nije još jedna točka u nizu, nego trenutak u kojem se spajaju sva tvoja iskustva, rad, uložen trud i zato ti šaljemo snagu, mir i samopouzdanje, da svakim tonom pokažeš koliko si poseban, koliko si jedinstven, i koliko zaslužuješ biti upravo tamo gdje jesi. Volimo te - poručili su. 

Za svoje će se snove Marino boriti u konkurenciji od 18 mladih pjevača i pjevačica iz cijele Europe, a sve će se prenositi uživo na Drugom programu HRT-a od 17 sati. Prvi je to put u 11 godina da se Hrvatska vratila na Dječju pjesmu Eurovizije, a od ove godine i Marinovi obožavatelji iz Hrvatske mogu glasati za svojeg predstavnika. Novost je to u pravilima glasanja koje je objavio JESC (Junior Eurovision Song Contest). 

HRT je u utorak objavio i pravila glasovanja. Svi koji to žele mogu glasati na stranici jesc.tv od petka 12. prosinca od 21 sat do subote 13. prosinca do 16.59h neposredno prije početka emisije uživo. Glasati se, naravno, može i tijekom samog prijenosa natjecanja, i to nakon što se izvedu sve pjesme. Vremenski rok za glasanje tijekom prijenosa bit će 15 minuta, a Marinu možete dati maksimalno dva glasa. 

