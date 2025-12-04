VIDEO Pobjednik 'Život na vagi' otkrio koliko se udebljao nakon showa: 'Idemo dalje, jako!'

Pobjednik posljednje sezone showa 'Život na vagi' Dominik Šarić otkrio je koliko ima kilograma.

Naime, na svom sve popularnijem TikTok profilu Dominik je objavio novi video iz teretane i pritom odgovorio na pitanje koje najviše zanima bivše natjecatelje i publiku — koliko se njegova kilaža promijenila od finala.

Pobjednik devete sezone 'Života na vagi' i dalje impresionira svojim pristupom, upornošću i disciplinom koje su ga i dovele do pobjede. Nakon izlaska iz showa mnogi su se pitali kako izgleda njegova svakodnevica, no Dominik danas bez zadrške dijeli i svoje napretke i izazove. U jednom je videu otkrio da je nakon finala, koje je bilo 31. listopada, dobio samo četiri kilograma.

„Meni najbolja informacija je da sam od finala u plusu samo četiri kilograma“, napisao je uz snimku treninga. Pritom se pohvalio i osobnim rekordom — podigao je 130 kilograma u mrtvom dizanju, što mu je bitna prekretnica: „Dugo nisam podizao težinu veću od svoje. I evo je, tu je. Idemo dalje, jako!“

Osim tog videa, Dominik je i prije dva tjedna objavio video iz teretane u kojem je napisao kako ima 116,7 kilograma, što je također samo 4 kilograma više nego što je imao na posljednjem vaganju u showu.

@saric_dominik Polako ide to ka onome što želim. Iako i dalje u blagom kalorijskom deficitu, pokušavam izgraditi mišiće. Nakon svog ovog vremena golemog kalorijskog deficita, jednostavno nije bilo snage za neke veće brojke. Evo danas, nakon što sam povećao kalorisjki unos nakon finala, idem ka težinama koje sam želio dizati. Trenutno dižem samog sebe. To mi je želja i u benchu i u čučnju. I hodim ka tome, polako ali sigurno. Najčešće pitanje je koliko imam kila i jesam li se počeo debljati. Da dragi ljudi, tijelo se oporavlja od onog šoka koje smo svi prošli i sada skladišti sve u sebe i čuva se za potencijalne nove šokove, jer tijelo sve pamti. Ali u potpunoj sam kontroli nad svojom kilažom i treba biti svjestan da pomalo dižem mišićnu masu. 116,7 kg BM.

Podsjetimo, Dominik je u show ušao s ozbiljnim viškom kilograma, zdravstvenim poteškoćama i dubokim nesigurnostima. Imao je tada 169,3 kilograma. Tjednima je prolazio kroz fizičke i mentalne izazove, suočavao se s padovima i sumnjama, ali nikad nije posustao. Njegova transformacija nije se odrazila samo na tijelu — mijenjao je i svoj način razmišljanja, učio kontrolirati emocije, ojačati samopouzdanje i ponovno vjerovati u vlastitu snagu. Upravo taj spoj discipline, emotivne iskrenosti i borbenosti doveo ga je do titule pobjednika. Ukupno je u showu izgubio 57,3 kilograma, što je 33,8 % njegove tjelesne mase, a zbog toga je osvojio 20.000 eura.