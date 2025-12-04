Obavijesti

Show

Komentari 0
u plusu

VIDEO Pobjednik 'Život na vagi' otkrio koliko se udebljao nakon showa: 'Idemo dalje, jako!'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Pobjednik 'Život na vagi' otkrio koliko se udebljao nakon showa: 'Idemo dalje, jako!'
Foto: RTL/TikTok

Malo više od mjesec dana prošlo je od završetka showa 'Život na vagi', a pobjednik Dominik Šarić u videu na TikToku otkrio je koliko je kilograma dobio za to vrijeme te kako ih drži pod kontrolom

Pobjednik posljednje sezone showa 'Život na vagi' Dominik Šarić otkrio je koliko ima kilograma.

Naime, na svom sve popularnijem TikTok profilu Dominik je objavio novi video iz teretane i pritom odgovorio na pitanje koje najviše zanima bivše natjecatelje i publiku — koliko se njegova kilaža promijenila od finala.

Pobjednik devete sezone 'Života na vagi' i dalje impresionira svojim pristupom, upornošću i disciplinom koje su ga i dovele do pobjede. Nakon izlaska iz showa mnogi su se pitali kako izgleda njegova svakodnevica, no Dominik danas bez zadrške dijeli i svoje napretke i izazove. U jednom je videu otkrio da je nakon finala, koje je bilo 31. listopada, dobio samo četiri kilograma.

@saric_dominik Napokon bench press 100kg i overhead press 60 kg. Ja sam baš sretan i zadovoljan napretkom. Meni najbolja informacija da sam od finala u plusu samo 4 kg. the beast unleashed 💪🏽 #životnavagi #benchpress #overheadpress #gym #gymtok ♬ Babel - Gustavo Bravetti

„Meni najbolja informacija je da sam od finala u plusu samo četiri kilograma“, napisao je uz snimku treninga. Pritom se pohvalio i osobnim rekordom — podigao je 130 kilograma u mrtvom dizanju, što mu je bitna prekretnica: „Dugo nisam podizao težinu veću od svoje. I evo je, tu je. Idemo dalje, jako!“

POBJEDNIK DEVETE SEZONE ZA 24SATA Dominik iz 'Života na vagi': Ne mogu se zamisliti bez djece, stiže nam i peto, curica Mihaela
Dominik iz 'Života na vagi': Ne mogu se zamisliti bez djece, stiže nam i peto, curica Mihaela

Osim tog videa, Dominik je i prije dva tjedna objavio video iz teretane u kojem je napisao kako ima 116,7 kilograma, što je također samo 4 kilograma više nego što je imao na posljednjem vaganju u showu. 

@saric_dominik Polako ide to ka onome što želim. Iako i dalje u blagom kalorijskom deficitu, pokušavam izgraditi mišiće. Nakon svog ovog vremena golemog kalorijskog deficita, jednostavno nije bilo snage za neke veće brojke. Evo danas, nakon što sam povećao kalorisjki unos nakon finala, idem ka težinama koje sam želio dizati. Trenutno dižem samog sebe. To mi je želja i u benchu i u čučnju. I hodim ka tome, polako ali sigurno. Najčešće pitanje je koliko imam kila i jesam li se počeo debljati. Da dragi ljudi, tijelo se oporavlja od onog šoka koje smo svi prošli i sada skladišti sve u sebe i čuva se za potencijalne nove šokove, jer tijelo sve pamti. Ali u potpunoj sam kontroli nad svojom kilažom i treba biti svjestan da pomalo dižem mišićnu masu. 116,7 kg BM. #deadlift #životnavagi #training #gym #strong ♬ sonido original - RITMO SONORO CELESTIAL

"Polako ide to ka onome što želim. Iako i dalje u blagom kalorijskom deficitu, pokušavam izgraditi mišiće. Nakon svog ovog vremena golemog kalorijskog deficita, jednostavno nije bilo snage za neke veće brojke.....Najčešće pitanje je koliko imam kila i jesam li se počeo debljati. Da dragi ljudi, tijelo se oporavlja od onog šoka koje smo svi prošli i sada skladišti sve u sebe i čuva se za potencijalne nove šokove, jer tijelo sve pamti. Ali u potpunoj sam kontroli nad svojom kilažom i treba biti svjestan da pomalo dižem mišićnu masu. 116,7 kg BM", napisao je Dominik.

POBJEDNIK SEZONE FOTO Dominik iz 'Života na vagi' pokazao promjenu nakon showa: Evo kako sada izgleda
FOTO Dominik iz 'Života na vagi' pokazao promjenu nakon showa: Evo kako sada izgleda

Podsjetimo, Dominik je u show ušao s ozbiljnim viškom kilograma, zdravstvenim poteškoćama i dubokim nesigurnostima. Imao je tada 169,3 kilograma. Tjednima je prolazio kroz fizičke i mentalne izazove, suočavao se s padovima i sumnjama, ali nikad nije posustao. Njegova transformacija nije se odrazila samo na tijelu — mijenjao je i svoj način razmišljanja, učio kontrolirati emocije, ojačati samopouzdanje i ponovno vjerovati u vlastitu snagu. Upravo taj spoj discipline, emotivne iskrenosti i borbenosti doveo ga je do titule pobjednika. Ukupno je u showu izgubio 57,3 kilograma, što je 33,8 % njegove tjelesne mase, a zbog toga je osvojio 20.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U tangicama je pokazala sve, a sad naglasila dekolte: Svi gledali u njezinu kombinaciju!
NE SRAMI SE OBLINA

FOTO U tangicama je pokazala sve, a sad naglasila dekolte: Svi gledali u njezinu kombinaciju!

Jennifer Lopez bila je jedna od mnogih uzvanika na 'Woman in Entertainment Gala' u Beverly Hillsu. Ovih dana svi pričaju o njezinoj kombinaciji za nastup u Las Vegasu, a i sada je zaintrigirala mnoge
Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'
MISTERIOZNO ZVONO

Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'

'Pomaknuta' francuska salata izazvala podijeljene dojmove. Krunoslav: 'Geometrijska tijela? Jesmo li mi došli u školu?'
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 4. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025