TVOJE LICE ZVUČI POZNATO

VIDEO Pogledajte kako se Nora Ćurković snašla u ulozi pjevača Red Hot Chili Peppersa

Piše Zrinka Medak Radić,
VIDEO Pogledajte kako se Nora Ćurković snašla u ulozi pjevača Red Hot Chili Peppersa
Foto: Luka Dubroja

Emisiju je ove nedjelje svojim energičnim nastupom zaključila Nora Ćurković kao frontmen Red Hot Chili Peppersa

Zadnja je u sedmoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' nastupila Nora Ćurković koja je ovog puta uskočila je u ulogu frontmena Red Hot Chili Peppersa, Anthonyja Kiedisa, s pjesmom ‘Can’t Stop’.

Iako je prije nastupa rekla da joj taj glazbeni žanr 'ne leži' i da joj nije previše poznat opus RHCP-a, dobro se snašla na pozornici.

„Anthony je jedan od najprepoznatljivijih frontmena alternativnog rocka, ima tu jednu divlju stranu. Malo mi je falilo još njegove energije, ali bila si odlična“, komentirao je Mario.

"Bilo je jako lijepo, šarmantno i zabavno, samo je nedostajalo malo energije", složio se Goran.

"Sviđa mi se što si ti dopustiš biti čudna, luckasta.. Sve što treba kada treba", dodala je Martina.

"Ne slažem se s kolegama, baš osjetim svu tu energiju koja je onako blaga, kao ti, a dala si sve od sebe, svoj maksimum", rekao je Enis te izazvao polemiku. Naime, drugi članovi žirija misle da je to bio energični minimum i da u Nori leži još mnogo energije, koja će prije ili kasnije izaći na vidjeo.

