VIDEO Pogledajte nastup koji je uspio rasplakati Maju Šuput

Ljudi, ovo je bilo predivno, nevjerojatno... Jako sam ponosna na vas. Ponosna sam i na sebe jer ste moj zlatni gumb. Iskreno mislim da ste moj najbolji izbor ikada, rekla je Maja Šuput nakon nastupa koji je otvorio posljednju polufinalnu epizodu 'Supertalenta'.

Duo Turkeev & Kids ponovno su stali na pozornicu s točkom koja je bila sve ono po čemu su ih gledatelji već zavoljeli - emotivna, precizna i duboko obiteljska. Simpatična obitelj iz Ukrajine ovaj je put ispričala svoju priču kroz posebno osmišljenu koreografiju, a emocije su se vrlo brzo prenijele i na publiku.

Maja je ponovno zaplakala, žiri je ustao na noge, a dvoranom je zavladao onaj osjećaj da ste svjedočili nečemu posebnom.

- Ovo je bila obiteljska bajka, ne znam što drugo da vam kažem... Ima poslovica da žena drži tri kuta u kući, što smo i vidjeli - komentirao je Davor Bilman.

- Ono što je meni večeras posebno ukralo pozornost su ipak dječica. Vidjela sam mamu kako je grčevito držala da slučajno ne padnu... Moj respekt - kazala je Martina Tomčić Moskaljov.

- Gledajući vas kako to radite sa svojom djecom je prekrasno. Ja mislim da je vaša obitelj zapravo prava bajka - zaključio je Fabijan Pavao Medvešek.

Julia i Dima s kćerima Renatom i Lily žive u Njemačkoj, a u Hrvatsku, točnije na pozornicu 'Supertalenta', dovela ih je sudbina.

- U Njemačkoj smo upoznali djevojku Anicu Perić, koja nam je s tolikom toplinom pričala o Hrvatskoj da smo odlučili doći. I evo nas na pozornici 'Supertalenta', s iskustvom koje ćemo pamtiti cijeli život - ispričali su nam ranije.

Njihova priča s akrobacijom počela je davno. S puno treninga, malenih pozornica i velikim snovima.

- Cirkuska umjetnost dio je naših života otkako pamtimo. Tijekom godina nastupali smo u mnogim zemljama, na raznim festivalima i predstavama. Svaka nova pozornica bila je još jedan korak naprijed - pričali su Julia i Dima.

Dima se početka prisjetio s osmijehom: 'Kao dijete sam trenirao hrvanje, ali kad sam otkrio cirkus, sve se promijenilo'.

- U cirkus sam se zaljubila s 13 godina. Od tada znam da je to moj put - dodala je Julia.

Nastupali su diljem svijeta, a posebno im u srcu ostaje suradnja s najpoznatijom cirkuskom trupom.

- Tijekom godina nastupali smo u cirkusima, kazalištima, na festivalima i u velikim televizijskim emisijama. Najljepše iskustvo za nas bila je suradnja s Cirque du Soleilom. To nije samo posao, to je cijeli svijet u kojemu se snovi pretvaraju u umjetnost. Tamo smo osjetili da doista živimo svoj san - isticali su Julia i Dima.

Ali uz najljepše dolaze i teški trenuci.

- Najteže je uvijek rastati se od tima kad završi ugovor. Tijekom turneje kolege postanu obitelj i teško je reći zbogom. No te emocije nas podsjećaju koliko je svaki trenutak na našem putu dragocjen - priznali su Julia i Dima.

Prije svakog nastupa imaju svoj maleni obiteljski ritual: 'Uvijek provedemo vrijeme s djecom, igramo se, šalimo, smijemo. To nas smiri i podsjeti da je najvažnije biti zajedno'.

A kad se svjetla pozornice ugase, njihova svakodnevica ostaje jednako vesela.

- Naš dom je pun pokreta, smijeha i topline. Ponekad zaista napravimo male 'predstave' u dnevnom boravku, jer akrobatika za nas nije samo posao, to je način života. No najviše cijenimo one jednostavne trenutke, zagrljaje, obiteljske večeri i radost što smo zajedno - rekli su.

