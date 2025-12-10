Obavijesti

Show

Komentari 1
IDE UMJESTO KAROLINE ILIĆ

Tko je Gabrijel Ivić? Bio rezerva, a sad će na Doru: Publika ga je već gledala, i to u Supertalentu

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
5
Foto: Instagram

Nakon iznenadne diskvalifikacije prvotne natjecateljice Karoline Ilić, mladi glazbenik Gabrijel Ivić neočekivano dobiva priliku zauzeti pozornicu Dore 2026.

Dora 2026 ni ove godine nije prošla bez iznenađenja. Iako je HRT tek nedavno objavio popis finalista, ubrzo je stigla vijest koja je sve preokrenula – natjecateljica Karolina Ilić diskvalificirana je jer nije državljanka Hrvatske, što krši pravila natjecanja.

I tako se potpuno neočekivano otvorilo mjesto za Gabrijela Ivića, prvu rezervu, koji sada uskače umjesto nje. Time se pohvalio na svom Instagramu.

Foto: Instagram

Gabrijel je mladi šibenski pjevač i DJ, energičan, simpatičan i totalno u svom filmu kad je glazba u pitanjuŠira publika upoznala ga je u Supertalentu 2021.

- Za sebe smatram da nisam pretjerano zabavan, ali sam savršen spoj Slavonije i Dalmacije, jer sam rodom iz Slavonskog Broda, a živim u Šibeniku cijeli život, tako da nije moglo bolje. Motivacija mi je pozornica i ono što želim raditi na njoj, i ta buka koju želim ostvarit i prenijeti ljudima - izjavio je Gabrijel prije nego što je izišao na pozornicu.

Martina mu je poručila da joj se svidjela njegova izjava, a pozitivne komentare dobio je i od ostatka žirija.

Osim što pjeva, bavi se i produkcijom, a njegov stil je miks hrvatskog i japanskog utjecaja — zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji s producentom Junom Ishidom.

Foto: Instagram

Njih dvojica zajedno stvaraju od 2018., i upravo iz tog prijateljstva rodila se pjesma “Light Up”, s kojom će Gabrijel sada nastupiti na Dori, navodi Hello Magazin

Foto: Instagram

Komentari 1
