Tko je Gabrijel Ivić? Bio rezerva, a sad će na Doru: Publika ga je već gledala, i to u Supertalentu

Dora 2026 ni ove godine nije prošla bez iznenađenja. Iako je HRT tek nedavno objavio popis finalista, ubrzo je stigla vijest koja je sve preokrenula – natjecateljica Karolina Ilić diskvalificirana je jer nije državljanka Hrvatske, što krši pravila natjecanja.

I tako se potpuno neočekivano otvorilo mjesto za Gabrijela Ivića, prvu rezervu, koji sada uskače umjesto nje. Time se pohvalio na svom Instagramu.

Gabrijel je mladi šibenski pjevač i DJ, energičan, simpatičan i totalno u svom filmu kad je glazba u pitanjuŠira publika upoznala ga je u Supertalentu 2021.

- Za sebe smatram da nisam pretjerano zabavan, ali sam savršen spoj Slavonije i Dalmacije, jer sam rodom iz Slavonskog Broda, a živim u Šibeniku cijeli život, tako da nije moglo bolje. Motivacija mi je pozornica i ono što želim raditi na njoj, i ta buka koju želim ostvarit i prenijeti ljudima - izjavio je Gabrijel prije nego što je izišao na pozornicu.

Martina mu je poručila da joj se svidjela njegova izjava, a pozitivne komentare dobio je i od ostatka žirija.

Osim što pjeva, bavi se i produkcijom, a njegov stil je miks hrvatskog i japanskog utjecaja — zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji s producentom Junom Ishidom.

Njih dvojica zajedno stvaraju od 2018., i upravo iz tog prijateljstva rodila se pjesma “Light Up”, s kojom će Gabrijel sada nastupiti na Dori, navodi Hello Magazin.

