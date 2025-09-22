Obavijesti

Show

Komentari 0
TUGA U ŠTITARU

VIDEO Posljednji ispraćaj Mirka Gašparovića: Kolege tamburaši zasvirali su njemu u čast...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Posljednji ispraćaj Mirka Gašparovića: Kolege tamburaši zasvirali su njemu u čast...
Foto: Gradski portal Cibalia.info/FACEBOOK

U ponedjeljak je u Štitaru održan posljednji ispraćaj tamburaške legende Mirka Gašparovića. Na sprovod su došli i njegovi brojni kolege koji su zasvirali njemu u čast...

Hrvatsku glazbenu scenu je u subotu poslijepodne potresla vijest o smrti Mirka Gašparovića, dugogodišnjeg člana i jednog od zaštitnih lica orkestra Najbolji hrvatski tamburaši. U ponedjeljak je održan posljednji ispraćaj na mjesnom groblju u Štitaru. Prema snimci koju je objavio portal Cibalia.info na svojem Facebook profilu, stigli su i brojni njegovi kolege tamburaši koji su zasvirali njemu u čast. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Vijest o smrti tamburaške legende stigla je svega dan nakon nastupa na 60. Vinkovačkim jesenima. 

Utihnula tamburica Najbliži Mirkovi suradnicu otkrivaju nam kako su proveli posljednje zajedničke trenutke
Najbliži Mirkovi suradnicu otkrivaju nam kako su proveli posljednje zajedničke trenutke

- Nije pokazivao nikakve simptome bolesti. Rastali smo se oko 15 sati to popodne i otišao je na piće u Županju i tamo umro. Naravno, to je težak udarac. Imamo neki svoj način zafrkancije, on nam je bio čovjek koji je donosio radost u našim svirkama, imao je specifični način humora - rekao nam je ranije frontmen benda Najbolji hrvatski tamburaši Stanko Šarić.

IZNENADNI ODLAZAK Poznato je kada će se održati posljednji ispraćaj tamburaške legende Mirka Gašparevića
Poznato je kada će se održati posljednji ispraćaj tamburaške legende Mirka Gašparevića

Mirko Gašparović bio je stup i ritam Najboljih hrvatskih tamburaša, sastava kojemu se pridružio davne 1985. godine, dok su još djelovali pod imenom Zlatni dukati. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...
MEGA GALERIJA

FOTO Od slatke djevojčice do kraljice svadbi: Evo kako se kroz godine mijenjala Maja Šuput...

Maja Šuput (46) danas slavi rođendan! U velikoj galeriji pogledajte Majinu transformaciju u zadnjih 20-ak godina...
FOTO Sva Majina vruća izdanja: Ovako Šuputica izgleda kada se u 45. godini uvuče u tange...
DANAS MAJA SLAVI

FOTO Sva Majina vruća izdanja: Ovako Šuputica izgleda kada se u 45. godini uvuče u tange...

Ovog je ljeta Maja Šuput imala puno posla i gaža, ali se ponekad malo i odmarala te pokazala figuru! Danas Maja slavi rođendan, a mi smo odlučili ponoviti galeriju njenih atraktivnih izdanja...
FOTO Sve ljubavi Maje Šuput
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Sve ljubavi Maje Šuput

Ljubavni život Maje Šuput oduvijek je intrigirao javnost. Ona je u lipnju iznenadila objavom da se razvela od supruga Nenada Tatarinova, a prije braka s njim bila je u vezama s nekoliko muškaraca. U posljednje vrijeme povezuje je se sa Šimom Elezom s kojim je slavila i svoj rođendan...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025