VIDEO Posljednji ispraćaj Mirka Gašparovića: Kolege tamburaši zasvirali su njemu u čast...

Hrvatsku glazbenu scenu je u subotu poslijepodne potresla vijest o smrti Mirka Gašparovića, dugogodišnjeg člana i jednog od zaštitnih lica orkestra Najbolji hrvatski tamburaši. U ponedjeljak je održan posljednji ispraćaj na mjesnom groblju u Štitaru. Prema snimci koju je objavio portal Cibalia.info na svojem Facebook profilu, stigli su i brojni njegovi kolege tamburaši koji su zasvirali njemu u čast.

Vijest o smrti tamburaške legende stigla je svega dan nakon nastupa na 60. Vinkovačkim jesenima.

- Nije pokazivao nikakve simptome bolesti. Rastali smo se oko 15 sati to popodne i otišao je na piće u Županju i tamo umro. Naravno, to je težak udarac. Imamo neki svoj način zafrkancije, on nam je bio čovjek koji je donosio radost u našim svirkama, imao je specifični način humora - rekao nam je ranije frontmen benda Najbolji hrvatski tamburaši Stanko Šarić.

Mirko Gašparović bio je stup i ritam Najboljih hrvatskih tamburaša, sastava kojemu se pridružio davne 1985. godine, dok su još djelovali pod imenom Zlatni dukati.