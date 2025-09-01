Obavijesti

GLAZBENI NOVITET

VIDEO Poslušajte 'Nokturnalne aktivnosti', novi singl Svemirka

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: promo

Pjesma dolazi za kraj ljeta, a singl 'Nokturnalne aktivnosti' autorski potpisuje Marko Vuković koji je uz tekst i glazbu radio miks i master

Jedno od omiljenih imena regionalne scene, bend Svemirko, predstavlja novi singl 'Nokturnalne aktivnosti' koji će se naći na novom albumu.

Nakon što je s pjesmama 'Po tijelu' i 'Ja te vodim do dna' najavio novi studijski materijal, i to obilježio ljetnim svirkama po Hrvatskoj i regiji, Svemirko uz 'Nokturnalne aktivnosti' predstavlja još jedan singl s nadolazećeg albuma.

Pjesma dolazi za kraj ljeta, a singl 'Nokturnalne aktivnosti' autorski potpisuje Marko Vuković koji je uz tekst i glazbu radio miks i master. Novi singl Svemirka 'Nokturnalne aktivnosti' objavljen je za LAA i dostupan je na svim streaming servisima.

Foto: promo

