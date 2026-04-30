VIDEO Poslušajte prvi ljetni hit: Kako vam se sviđa Katamaran?

Koliko dana život je banana, posao, krevet i ustajem u 5. Upalim kombi umoran ko zombi, odma kolona i znam da kasnim već.

A šef me čeka vidim iz daleka, ljut je ko pas, a ja jedva čekam spas, pjeva slovenski pjevač Luka Basi u novoj pjesmi 'Katamaran'.

Nakon uvoda koji opisuje surovu svakodnevicu, pjesma se brzo pretvara u ono što publika zapravo želi - lagani, zarazni ljetni bijeg. Refren 'Katamaran, katamaran, treba mi, treba mi katamaran' već na prvo slušanje ulazi u uho i ostaje tamo.

Pratitelji su oduševljeni, komentari se nižu, a mnogi već proglašavaju pjesmu pravim ljetnim hitom. 'Bravo, ovo će se vrtjeti cijelo ljeto', 'Napokon pjesma za more i vožnju', samo su neki od dojmova koji se mogu pročitati na YouTubeu.

Tko je Luka Basi?

Slovenski pjevač Luka Basi, pravog imena Matej Prikeržnik, već godinama je jedno od prepoznatljivih lica na hrvatskoj glazbenoj sceni. Iako dolazi iz Slovenije, svojim mediteranskim pop izričajem i brojnim duetima s domaćim zvijezdama osvojio je publiku diljem regije.

Basijev glazbeni put započeo je rano. Rođen u Slovenj Gradecu, odrastao je uz glazbu, a pobjeda na jednom karaoke natjecanju s 12 godina učvrstila je njegovu odluku da se time želi baviti u životu. Šira javnost u Sloveniji upoznala ga je 2016. godine kroz show 'Slovenija ima talent', nakon kojeg ga je zapazio produkcijski tim Raay Music i usmjerio njegovu karijeru prema hrvatskom tržištu.

Ključan trenutak za proboj u Hrvatskoj bio je duet 'Nisam ja od jučer' s Joškom Čagaljem Jolom. Suradnja s jednim od najpopularnijih dalmatinskih pjevača otvorila mu je vrata domaće estrade i donijela mu veliku popularnost.

Nakon Jole, Basi je snimio pjesme s brojnim poznatim imenima, među kojima su Lidija Bačić, Lana Jurčević, Marko Škugor, Ivana Kovač, grupa Ljubavnici, pa čak i regionalna zvijezda Neda Ukraden. Svaku od tih suradnji pamti kao posebno iskustvo.

​- Svaki duet je poseban jer ne znam, kad sam snimao sa Škugorom bilo mi je super jer sam gledao kako on to pjeva, kao da je opera, učio sam od njega... Kod Nede mi je bilo zabavno jer smo počeli nazdravljanjem tako da je bilo veselo i tada sam naučio da treba sve ono biti opušteno i laganini. S Lidijom je bilo fenomenalno kako ono gleda na svaki kadar, gleda da je sve tip top, baš je vrhunski profesionalac. Ljubavnici su bili super energija od svih dečki, tu sam vidio kako treba izgledati bend. Ivana Kovač, uh to je bilo fenomenalno, ja imam strašno poštovanje prema legendi Miši Kovaču... Kada sam se vozio prema Hvaru gdje smo snimali našu pjesmu, zvao sam menadžera i kažem Isuse, neću to preživjeti, ono, bile su mi mokre ruke - ispričao je jednom prilikom za Happy FM.

Glazba je za Basija bila utjeha u teškim trenucima, posebno nakon razvoda roditelja, kad je kao dječak ostao živjeti s ocem, dok se njegova starija sestra Natalija s majkom odselila u drugi grad. Njihova povezanost unatoč razdvojenosti postala je inspiracija za jednu od njegovih najemotivnijih pjesama, 'Seko moja'.

​- Oduvijek smo jako povezani i nedostajala su nam naša druženja. Kao djeca smo si obećali da ćemo, kada nismo skupa, pogledati u mjesec prije spavanja i pomisliti jedan na drugoga. Ispričao sam to svojoj ekipi i jako su me ganuli kada su mi nakon mjesec dana pustili demo verziju pjesme koja opisuje moj život. Ta pjesma sam ja od glave do pete - otkrio je Basi.