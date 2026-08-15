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EBU-u prekipjelo: Mijenjaju se pravila glasanja na Eurosongu?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
EBU-u prekipjelo: Mijenjaju se pravila glasanja na Eurosongu?
Foto: Jens Büttner/DPA
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Propusti u glasanju i percepcija da se rezultatima može manipulirati doveli su do erozije povjerenja, zbog čega je pet zemalja - Španjolska, Nizozemska, Island, Irska i Slovenija - odustalo od sudjelovanja.

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Europska radiodifuzna unija (EBU) predlaže velike izmjene pravila glasanja na Pjesmi Eurovizije s ciljem suzbijanja organiziranih kampanja i politički motiviranih glasova koji narušavaju integritet natjecanja. Prijedlog dolazi kao reakcija na sve glasnije kritike i kontroverze koje su obilježile posljednja izdanja popularnog glazbenog showa.

Obavezno glasanje za tri favorita

Ključna promjena, o kojoj je EBU izvijestio nacionalne emitere, predviđa potpuno ukidanje telefonskog i SMS glasanja te prelazak na isključivo internetsku platformu. Prema novom sustavu, gledatelji više ne bi mogli dati više glasova jednom izvođaču. Umjesto toga, bili bi primorani odabrati i rangirati svoja tri favorita, kako prenose strani mediji.

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U pismu emiterima, EBU je naveo kako je geopolitička klima počela pokretati glasanje za određene izvođače iz razloga koji nemaju veze s njihovim nastupima. "Ovo je postalo ustrajno i za mnoge duboko zabrinjavajuće", stoji u dopisu. Organizatori vjeruju da će obavezno biranje tri pjesme pomoći "razvodniti učinak mobiliziranog bloka glasova, bez ugrožavanja pravednosti ili povjerenja", piše BBC.

Reakcija na kontroverze

Ove mjere izravan su odgovor na događaje iz 2025. godine, kada je izraelski predstavnik Yuval Raphael, unatoč 15. mjestu kod žirija, završio kao drugoplasirani zahvaljujući ogromnom broju glasova publike. Njegova pjesma "New Day Will Rise" osvojila je čak 297 bodova gledatelja, znatno više od konkurencije. Naknadno se otkrilo da su službeni profili izraelske vlade na društvenim mrežama, uključujući i onaj premijera Benjamina Netanyahua, pozivali građane da glasaju maksimalan broj puta.

Kao prva mjera, EBU je za natjecanje 2026. smanjio maksimalan broj glasova po osobi s dvadeset na deset. Međutim, neovisne analize pokazale su da je i to ograničenje bilo lako zaobići. Jedna je istraga otkrila da je moguće s jednog uređaja poslati čak 90 glasova korištenjem različitih metoda plaćanja, poput virtualnih ili prepaid kartica. Sitnim slovima tijekom prijenosa bilo je navedeno da se ograničenje od deset glasova odnosi na "jedan način plaćanja", a ne na jednu osobu.

Ovakvi propusti i percepcija da se rezultatima može manipulirati doveli su do erozije povjerenja, zbog čega je pet zemalja - Španjolska, Nizozemska, Island, Irska i Slovenija - odustalo od sudjelovanja.

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Ostale važne izmjene

Uz promjene u glasanju, EBU je uveo i niz drugih pravila. Minimalna dob izvođača podignuta je sa 16 na 18 godina. Također, pobjednička zemlja automatski gubi pravo na domaćinstvo ako se na njenom teritoriju odvija "oružani sukob" ili vlada "osjetljiva geopolitička situacija". U međuvremenu, potvrđeno je da će bugarski grad Burgas biti domaćin Eurosonga 2027. godine.

*uz korištenje AI-ja

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