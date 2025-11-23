VIDEO Poslušajte 'Tane', novi duet grupe Lelek i Marina

Grupa Lelek i glazbenik Marin objavili su duet 'TANE', pjesmu koja u središte stavlja odnos dvoje ljudi čija je povezanost prikazana kroz simboliku puščanog ili topovskog zrna, odnosno današnjeg metka.

Pjesma kombinira vokalnu tradiciju grupe Lelek s modernim pop pristupom. Harmonije inspirirane folklorom povezuju se s jednostavnim, suvremenim produkcijskim rješenjima, stvarajući jasan kontrast između tradicijskog i urbanog izraza. Tekst prati ideju neodvojivosti, uz fokus na odnos dvoje protagonista koji usprkos izazovima ostaju međusobno vezani.

S pjesmom je objavljen i glazbeni spot sniman na tvrđavi Stari grad u Samoboru. Lokacija je odabrana zbog povijesnog ambijenta i vizualne povezanosti s temom pjesme.

U većem dijelu spota članice grupe Lelek nose nošnje samoborskog kraja, čime se u vizualnu priču uključuje tradicija i identitet tog područja. Nošnje i lokacija zajedno naglašavaju ulogu prostora i baštine u cjelokupnom konceptu.

U pojedinim scenama Marin i članice grupe nose kreacije Nicolasa Diamanea, koje predstavljaju suvremeni pristup motivima tradicije. Time se postiže kontrast između povijesnog okruženja i modernih modnih elemenata, što prati i glazbeni spoj tradicijskog i pop izričaja.

Pjesma 'TANE' dostupna je na svim streaming platformama (Spotify, Apple Music, Deezer i dr.), a glazbeni spot je objavljen na YouTube kanalu grupe Lelek.