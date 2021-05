Kako je pandemija korone zaustavila bezbroj ljudskih aktivnosti i promijenila nam živote, tako je i svijetu najljepših pasa oduzeto ono najvažnije - izložbe četveronožnih ljubimaca. Ni u Hrvatskoj nema izložbe pasa već dulje od godine dana, ali su entuzijasti našli načina da osmisle razne zamjenske online sadržaje. Tako Ante Lučin, organizator slavnih splitskih izložbi pasa, uzgajivač i hendler, godinu dana svakog tjedna na društvenim mrežama objavljuje intervjue s najvećim svjetskim kinološkim ekspertima i poznavateljima pasmina, a pozitivne reakcije na te razgovore koje vodi pod naslovom 'Talking Dogs With Ante' stižu iz cijelog svijeta.

Ovih mu je dana povodom jubileja tog iznimnog serijala čestitka stigla i od jedne hollywoodske zvijezde. Australska glumica Rebel Wilson (41) našla je vremena između snimanja u Velikoj Britaniji (s Charlotte Gainsbourg, kćerkom Jane Birkin i francuskog glazbenika Sergea Gainsbourga, trenutačno snima film 'The Almond and The Sea Horse') i Lučinu uputila riječi podrške za njegovu seriju intervjua.

A kakve veze ima Rebel Wilson sa svijetom pasa? Njezina je majka Sue Bownds, naime, uspješna australska uzgajivačica biglova, ali i vrlo ugledna kinološka sutkinja koja je prije tri godine sudila i na splitskoj izložbi pasa, spektakularnom događaju za čiji je svjetski uspjeh najzaslužniji upravo Lučin.

I sama Rebel Wilson često u intervjuima spominje svoje odrastanje uz pse, a za Forbes je ispričala kako je još njezina prabaka uzgajala i izlagala pse i utemeljila Australski klub vlasnika biglova (The Beagle Club of Australia):

'U djetinjstvu sam svakog vikenda bila na izložbi pasa, vodila sam pse i natjecala se u juniorskom handlingu (disciplini u kojoj djeca i tinejdžeri pokazuju vještinu vođenja i prezentiranja pasa, op. a.). Psi su bili važan i golem dio mog života. Obitelj se bavila i prodajom proizvoda za njegu pasa. Moja mama je bila strašno razočarana kada je shvatila da se neću baviti psima, da sam odabrala glumački poziv. Plakala je. Morala sam joj to priopćiti na javnom mjestu, inače bi bila spremna na kojekakve ludosti... Ali da, mislim da je sad ok', šalila se na majčin račun komičarka.

Prošle se godine ipak nakratko vratila u svijet psećeg showbiza, preuzela je voditeljsku ulogu u realityju 'Pooch Perfect', u kojem se timovi natječu u uređivanju pasa.

Ante Lučin, koji je u proteklih godinu dana razgovarao s više od 50 najutjecajnijih ljudi iz kinološkog svijeta i čiji je razgovori imaju 350.000 pregleda sa svih kontinenata, kaže za 24sata da je Sue Bownds vrlo simpatična osoba, ali na upit je li zabavna i duhovita poput kćeri, samo će kratko: Nitko nije zabavan kao Rebel Wilson!