VIDEO Sabrina Carpenter na meti kritika: 'Uvrijedila je našu arapsku kulturu na koncertu'

Sabrina Carpenter našla na meti kritika nakon što je ismijala arapski slavljenički uzvik zaghroutu fana u publici tijekom nastupa na Coachelli. Carpenter je više puta nazvala tradicionalnu arapsku i sjevernoafričku vokalizaciju "čudnom", unatoč tome što su joj u publici vikali njezino značenje.

- Ne sviđa mi se to. To je tvoja kultura, jodlanje? Je li ovo Burning Man? Što se događa? Ovo je čudno - rekla je Carpenter na pozornici.

Kako se snimka razmjene počela širiti internetom, brzo je izazvala kritike, a mnogi su istaknuli da je najveći problem u njezinu ponašanju bilo to što je više puta odbacila objašnjenja, čak i nakon što je saznala kulturno značenje tog vokalnog izraza.

- Nitko ne kaže da mora znati sve o svakoj kulturi, ali nastavila je ignorirati komentar o kulturi čak i nakon što joj je sve objašnjeno. ‘To je moja kultura’ trebalo bi biti dovoljno - bio je samo jedan od komentara na društvenim mrežama.

Drugi su korisnici zauzeli drukčiji pristup, priznali su da je situacija uživo mogla dovesti do nesporazuma, ali su ipak izrazili nezadovoljstvo Carpenteričinim ponašanjem tijekom događaja.

- Ne mislim da je imala lošu namjeru, ali je barem rebala na komentar o kulturi odgovoriti s 'Aha, u redu' - stoji u drugom komentaru.

Sabrina Carpenter ispričala se zbog toga što je tijekom svog nastupa kao glavna izvođačica na Coachelli 2026. zamijenila zaghroutu, arapski slavljenički uzvik, za jodlanje.

- Ispričavam se, nisam vidjela tu osobu i nisam jasno čula. Moja reakcija bila je čista zbunjenost i sarkazam, bez loše namjere. Mogla sam to bolje odraditi! Sada znam što je zaghrouta! Od sada su dobrodošli svi uzvici i jodlanje - napisala je na X-u.

Carpenter je u petak navečer nastupila na glavnoj pozornici Coachelle kao prva glavna izvođačica festivala 2026. Justin Bieber i Karol G također su ovogodišnji headlineri te su zatvorili prvi vikend festivala u subotu i nedjelju navečer.

Tijekom petka navečer na pozornici su joj se pridružila i brojna poznata imena, uključujući Sama Elliotta, Susan Sarandon i Willa Ferrella, a izvela je i nekoliko novih pjesama, među kojima “We Almost Broke Up Last Night” i “When Did You Get Hot?” s njezina najnovijeg albuma Man’s Best Friend. Sljedeći tjedan Carpenter će ponovno nastupiti kao glavna izvođačica Coachelle, u petak, 17. travnja.