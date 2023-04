VIDEO ŠČmanija pokorila je i London: Mrle se skida, publika u euforiji, svi pjevaju u isti glas!

ŠČ! Volimo vas, govorili su dečki iz grupe Let 3 publici nakon nastupa u londonskoj dvorani 'Here at Outernet'. Ondje ih je dočekalo više od 2000 ljudi. U subotu su odradili i posljednji u nizu promotivnih nastupa uoči puta u Liverpool, gdje će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Scene koje smo gledali u Varšavi, Tel Avivu i Madridu ponovile su se i u Londonu, a prvi vrhunac dogodio se i prije samog nastupa kada je Let prolazio pored fanova koji su čekali ulazak u dvoranu. Čim su ih ugledali, engleski obožavatelji Leta i Eurovizije u glas su zapjevali ‘Mamu ŠČ’ u čemu im se odmah pridružio bend.

POGLEDAJTE VIDEO:

Foto: Privatni album/24sata

Uslijedila su brojna fotografiranja i kratki susreti s fanovima od kojih su mnogi nosili ŠČ obilježja, a jedan od njih u potpunosti se pretvorio u Prlju odnosno njegovog dvojnika.

Foto: Privatni album/24sata

Nakon ovakvog uvoda bilo je jasno da nas čeka još jedan sjajan nastup hrvatskih predstavnika. Ovoga puta prvo su pred punom dvoranom izveli ‘Ero s onog svijeta’ predstavljajući tako engleskoj publici svoju verziju velikog djela hrvatske kulturne baštine s potpisom Jakova Gotovca. Dugi pljesak publike pokazao je da je ‘Ero’ bio pun pogodak, a onda je uslijedila od fanova dugo očekivana izvedba ‘Mame ŠČ!’.

Foto: Privatni album/24sata

I opet je to bilo pjevanje u isti glas. Uslijedile su ovacije i potpuna euforija u trenutku skidanja kostima koji su i ovdje do kraja osvojili publiku. Puni dojmova nakon kratkog, ali uspješnog puta u London Letovci se upravo vraćaju u Hrvatsku i bez predaha nastavljaju akcije i pripreme za svoj skori nastup u Liverpoolu.

