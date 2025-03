VIDEO Stanković zagrlio gosta u Nedjeljom u 2: 'Volio bih da sam ja imao ovakvog profesora...'

U ovotjednoj emisiji 'Nedjeljom u 2' gost je bio Ivan Janjić, profesor Prve zagrebačke gimnazije. U razgovoru s Aleksandrom Stankovićem pričao je o svom pogledu na današnje školstvo, učenike, ali i o profesorskom poslu.

- Iz mog kuta gledanja, to je najbolji posao. Bez imalo patetike, meni je to ispunjenje svega što postoji. Kad bi svatko bio zadovoljan svojim poslom kao što sam ja, to bi bilo fantastično - rekao je profesor.

Foto: screenshot/Youtube

Spomenuo je da mu je važno svakodnevno pružati potporu učenicima.

- Svaki dan svoje učenike grlim, ljubim, rukujemo se. I to njima treba. Ne možete vjerovati koliko im to znači. Jednom sam vidio maturanta na hodniku, bio je jako tužan. Samo sam ga pitao: 'Što je, težak život?' i zagrlio ga. Osjetio sam da mu treba. Tresao se. To su ozbiljne stvari. Pored njega je stajao drugi i rekao: 'A ja?' Pa sam i njega i zagrlio. Te male stvari puno znače djeci - napomenuo je.

U tom trenu Stanković se ustao i zagrlio ga.

- Ma znate što, ja ću vas sad zagrliti. Volio bih da sam imao ovakvog profesora - rekao mu je Stanković.

Profesor je spomenuo i da ima jako uspješne učenike i nikad sretniju djecu.

- Meni je činjenica da netko prolazi s 5.0 problematična. Ja se bojim onoga tko prolazi s 5.0. To znači da nešto nije u redu - rekao je profesor Janjić i dodao: 'Uvjerenja sam da su djeca preposlušna. Meni je normalno da djeca s 15 ili 16 godina moraju biti problem. Ako si predobar, znači da si pasiviziran ili spavaš', zaključio je profesor.