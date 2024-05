VIDEO Talijanska predstavnica otpjevala pjesmu o miru usred skandala oko Nizozemca Joosta

I dok se u press centru čeka više informacija o incidentu u koji je uključen Nizozemac Joost Klein, stigla je talijanska predstavnica Angelina Mango te otpjevala pjesmu 'Imagine', Johna Lennona. Angelina je otpjevala pjesmu u pratnji gitarista, a odmah su je okružili mediji kako bi zabilježili emotivnu izvedbu.

Pjesmu koju je otpjevala govori o poticanju slušatelja da zamisle svijet mira, bez materijalizma, bez granica koje razdvajaju nacije i bez religije. I dok je ona pjevala okupljenima, Joost Klein, predstavnik Nizozemske, nije bio nigdje u blizini.

Trenutačno je na sedmom mjestu na kladionicama s 3% šanse za pobjedu.

Nizozemski predstavnik na Eurosongu, Joost Klein, danas je trebao peti po redu nastupiti na probi. Stigao je u dvoranu, ali nije izašao na probu, kad je bio red na njemu. O njegovom izostanku se oglasio EBU.

2024 Eurovision Song Contest second semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

- Trenutačno istražujemo incident koji nam je bio prijavljen, a koji uključuje nizozemskog izvođača. Neće imati probe do daljnjeg. Nemamo drugih komentara u ovom trenutku - izjavili su. EBU nije još otkrio o kakvom je incidentu riječ, te se na društvenim mrežama nagađa da se radi o fizičkom sukobu.

Večeras će biti još jedna proba u 21 sat na koju dolazi publika, a i koju ocjenjuje stručni žiri.

The 68th edition of the Eurovision Song Contest (ESC), in Malmo | Foto: Jessica Gow

Podsjetimo, u srijedu poslijepodne okupilo se više tisuća propalestinskih prosvjednika u centru Malmöa nezadovoljni sudjelovanjem Izraela na Eurosongu.