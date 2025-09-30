Obavijesti

Show

Komentari 4
'ne boj se rogova ni lažnih bogova'

VIDEO Thompson, Gotovina i Skejo zajedno zapjevali u Imotskom, video postao hit

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Thompson, Gotovina i Skejo zajedno zapjevali u Imotskom, video postao hit
Foto: Radio NU

Snimka prikazuje Marka Perkovića Thompsona kako s gitarom u ruci pjeva svoju pjesmu 'Ravnoteža', a ono njega se okupilo društvo među kojim su bili general Ante Gotovina te umirovljeni pukovnik Marko Skejo

Društvenim mrežama proširila se nesvakidašnja snimka koja je izazvala brojne reakcije, a prikazuje Marka Perkovića Thompsona, generala Antu Gotovinu i Marka Skeju kako zajedno pjevaju u jednoj imotskoj konobi. Video je objavio Radio Nu te je ubrzo postao viralan i potaknuo lavinu komentara.

Na snimci se vidi popularni pjevač s gitarom u ruci, dok mu se u pjevanju stihova pjesme "Ravnoteža" pridružuju Gotovina, Skejo i ostatak okupljenog društva. Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije pratitelja koji su u komentarima ostavljali emotikone srca i hrvatskih zastava te poruke podrške poput 'Bog vas blagoslovio' i 'Sokolovi još polete'.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Seks simbol koji je osvojio sve: Pogledajte kako se Monica Bellucci mijenjala kroz godine...
SRETAN 61., MONICA!

FOTO Seks simbol koji je osvojio sve: Pogledajte kako se Monica Bellucci mijenjala kroz godine...

Talijanska glumica danas slavi 61. rođendan. Udavala se dvaput, a nedavno je prekinula vezu s redateljem Timom Burtonom. 'Želim ostarjeti na normalan način, ranije je izjavila
Danijela Martinović otkrila koji je uvjet partner Josip morao ispuniti da bi mogli biti skupa
Cvjeta ljubav

Danijela Martinović otkrila koji je uvjet partner Josip morao ispuniti da bi mogli biti skupa

Danijela Martinović i Josip Plavić već su neko vrijeme u vezi, a zajedno grade kuću. Josipa su dobro prihvatili u Danijelinom bendu, a on je otvoren za brojne šale koje se zbijaju među njima
FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!
SLAVI 68. ROĐENDAN

FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!

Američka glumica Fran Drescher proslavila se ulogom Fran Fine u seriji "Dadilja", koju je osmislila i producirala s bivšim suprugom Peterom Marcom Jacobsonom. U svijet glume ušla je 1977. godine te se pojavila u brojnim serijama i filmovima. Bila je nominirana za nekoliko nagrada uključujući Emmy i Zlatni globus, a od listopada 2021. je predsjednica Sindikata filmskih glumaca (SAG). Privatni život Fran Drescher prepun je tragedija, a glumica je otvoreno govorila o svim traumatičnim iskustvima. Danas slavi 68. rođendan.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025