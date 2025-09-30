VIDEO Thompson, Gotovina i Skejo zajedno zapjevali u Imotskom, video postao hit

Društvenim mrežama proširila se nesvakidašnja snimka koja je izazvala brojne reakcije, a prikazuje Marka Perkovića Thompsona, generala Antu Gotovinu i Marka Skeju kako zajedno pjevaju u jednoj imotskoj konobi. Video je objavio Radio Nu te je ubrzo postao viralan i potaknuo lavinu komentara.

Na snimci se vidi popularni pjevač s gitarom u ruci, dok mu se u pjevanju stihova pjesme "Ravnoteža" pridružuju Gotovina, Skejo i ostatak okupljenog društva. Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije pratitelja koji su u komentarima ostavljali emotikone srca i hrvatskih zastava te poruke podrške poput 'Bog vas blagoslovio' i 'Sokolovi još polete'.

