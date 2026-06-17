Bivši 'vatreni' za 24sata najavili Engleze: 'Nisu oni nikakav bauk za nas. Možemo do četvrtfinala'

Odbrojavanje je završilo. Ono što je počelo prije tri tjedna u Rijeci, a brusilo se posljednjih tjedan dana u Alexandriji, svoju će demonstraciju doživjeti danas u Dallasu, kada će Hrvatska otvoriti Svjetsko prvenstvo protiv Engleske (22 sata, HRT 2).

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Očekivanja su golema, a drukčije ne može ni biti s obzirom na dvije medalje s posljednja dva Mundijala. Svjestan je toga i izbornik Zlatko Dalić. Od euforije, koja tradicionalno zahvati cijelu naciju, ne može se pobjeći, ali zato je on tu da primiri igrače i da im da recept kako ponovno otići do samog kraja.

A kakav je recept "smućkao" za Engleze, kojima se još uvijek javljaju noćne more od našeg polufinalnog sraza iz Rusije? Trebali bismo zaigrati u sustavu s trojicom braniča, većina postave je poznata, a jedina je dilema tko će krenuti u napadu. Andrej Kramarić ili Petar Musa, iskustvo ili brzina.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Protiv Belgije i Slovenije nismo izgledali najbolje, ali kao što znamo, takve su utakmice neusporedive s podražajem koji nas čeka na Svjetskom prvenstvu. Slaže se s tim i naš sugovornik Ante Miše, bivši hrvatski reprezentativac i legenda Hajduka.

- Naš nacionalni naboj veći je nego kod drugih reprezentacija i to mogu potvrditi iz osobnog iskustva. Prijateljske utakmice koje smo igrali nisu mjerilo, služe da vratiš neke igrače. Ali ova utakmica protiv Engleske nosi puno toga. Ranije smo ih pobjeđivali, nisu oni nikakav bauk za nas. Imaju strašan napad i odličnu reprezentaciju, Watkins, Toney i Kane ove su sezone zabili više od 100 golova. Nevjerojatno je da je Thomas Tuchel ostavio kod kuće Fodena i Palmera, a imaju i taj luksuz da mogu na klupi ostaviti Bellinghama. Teška utakmica, ali mislim da imamo svoju šansu - kazao je Miše.

Foto: Zvonimir Barisin

U Brazilu 2014. godine ispali smo u skupini, ali skupinu smo prošli na posljednja dva prvenstva i došli do medalje. Kada dođemo do eliminacijske faze, naši su igrači pokazali da mogu pobijediti svakoga.

-. Očekujem prolazak skupine i uvjeren sam da možemo pobijediti svakoga i doći do četvrtfinala. Pokazali smo da i kada mislimo da ne možemo, pronađemo unutarnju snagu i to ostvarimo, što se pokazalo u Kataru i Rusiji. Tada su nas neki nezasluženo podcjenjivali. Gledam kalkulacije o tome tko je najbolji, Hrvatska se nigdje ne spominje, ali može svakoga iznenaditi. I Del Piero je rekao da hrvatska reprezentacija uvijek može otići do kraja, nikad ne znaš što od nje očekivati.

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Još jedno ljeto puno euforije i fešte očekuje i Hrvoje Vejić, bivši igrač Hajduka i hrvatski reprezentativac, koji je "vatrene" predstavljao na Europskom prvenstvu 2008. godine.

- Kao i svi Hrvati, očekujem veliki rezultat. Reprezentativci su nas razmazili dosadašnjim rezultatima pa očekujem najveće dosege, ali moramo biti realni. Jedna generacija dolazi kraju i svaki prolazak skupine za mene je uspjeh. Kod nas je uvijek sve ili savršeno ili ništa ne valja. Ja sam umjereni optimist. Ovi igrači dali su nam toliko sreće da im ne možemo ništa zamjeriti. Kako god završilo Svjetsko prvenstvo, svaka priča ima svoj početak i kraj. Mislim da će izvući iz sebe ono što su ljudi mislili da ne mogu. Uvijek je oko reprezentacije bilo skeptika koji nisu vjerovali da se može, ali momci su pokazali da se može i opet će to pokazati. Mislim da bismo trebali proći skupinu, a u eliminacijskoj fazi smo najopasniji. Da ćemo i kada patimo izvući maksimum, pa makar i kroz jedanaesterce, i onda proći - rekao je Vejić za 24sata

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A s kojim bi sastavom on krenuo protiv Engleske?

- Krenuo bih s četvoricom u zadnjoj liniji. Desno Stanišić, lijevo Gvardiol, a u sredini obrane Šutalo i Vušković. Vušković je kao najbolji igrač Bundeslige zaslužio da krene od prve minute. U veznom redu ne bih išao s Kovačićem nakon godinu dana pauze. Što se tiče Gvardiola, to je drukčije, kraća je pauza i lakše je za obrambenog igrača; prema naprijed se može trošiti onoliko koliko treba. Ja bih krenuo s Petrom Sučićem uz Modrića, treba nam više energije kako bismo mogli prekidati napade protivnika. Kad nam probiju liniju, stoperima je jako nezgodno čuvati na širokom prostoru jer imaju jako brze igrače prema naprijed.