Obavijesti

News

Komentari 0
BROJNE INTERVENCIJE

Nevrijeme pogodilo sjever Hrvatske: Otkazana nastava u Krapini, zatvorene prometnice

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Nevrijeme i jak vjetar ruše drveće koje pada po automobilima | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Jaki vjetar, kiša i snijeg uzrokovali su više od stotinu intervencija vatrogasaca, a najveći problemi zabilježeni su u Zagorju i Varaždinskoj županiji

Nevrijeme koje je u četvrtak te u noći na petak zahvatilo i sjever Hrvatske uzrokovalo je probleme u prometu u Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji, ali i otkazivanje nastave u Krapini. Nastava je otkazana u obje osnovne škole u Krapini – OŠ Ljudevita Gaja i OŠ Augusta Cesarca. Predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber izjavio je za Hinu da su jučerašnje poslijepodne i protekla noć bili vrlo zahtjevni. "Zabilježen je velik broj intervencija, a dio njih još uvijek traje. Naši vatrogasci raspoređeni su po cijelom Zagorju, najviše na sjevernom području, oko Krapine i okolnih mjesta. Ima intervencija i na području Zlatara, a najviše problema stvaraju jaka kiša i vjetar. U Krapini je, primjerice, bilo više intervencija zbog podizanja vodostaja Krapinčice”, naveo je.

Velik dio dojava odnosi se na posljedice vjetra, raskrivene krovove, srušena stabla i oštećene objekte. Trenutačno vatrogasci nemaju precizan broj, ali procjenjuju da je na području Zagorja odrađeno više od stotinu intervencija, te su i dalje na terenu.

"Uz uklanjanje stabala i sanaciju štete od vjetra, bilo je i intervencija zbog oborina, ponajprije ispumpavanja vode iz objekata. Sve raspoložive ekipe su angažirane i kontinuirano rade na sanaciji posljedica nevremena”, zaključio je Skuliber.

Varaždinska županija

Policijska uprava varaždinska u četvrtak je zaprimila desetak dojava o padu stabala na kolnik, uzrokovanih jakim vjetrom, a prema riječima službenice za odnose s javnošću Petre Bosilj, problemi su nastavljeni i jutros.

"Autocesta A4 u smjeru Zagreba je zatvorena, a na državnoj cesti D3 prema Zagrebu, kod Gornjeg Makojišća je zastoj zbog kamiona. Osobna vozila mogu proći, ali se promet odvija otežano. Zatvorena je županijska cesta 2107 Podrute – Bela zbog pada stabla na kolnik, a i jutros imamo nekoliko dojava o stablima srušenim na prometnice”, rekla je.

Najveći je problem na području Ivanca i Novog Marofa, dodala je Bosilj, gdje se prometuje otežano zbog snijega i jakog vjetra.

Međimurska županija

Prema informacijama Centra 112, najbolja je situacija u Međimurskoj županiji – i dalje puše jak vjetar, ali snijega nema, promet se odvija normalno. Zabilježeno je svega nekoliko rušenja stabala na prometnice, što nije uzrokovalo veće probleme, a Grad Čakovec na svojoj je internetskoj stranici objavio da je srušeno stablo u Perivoju Zrinskih.

"Srećom, u trenutku pada stabla na tom se mjestu nisu nalazili građani te nije bilo ozlijeđenih osoba. Na teren su odmah izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te djelatnici Gradskog komunalnog poduzeća Čakom, koji su poduzeli nužne mjere kako bi se osigurala sigurnost  prolaznika. Nakon orezivanja i uklanjanja dijela krošnje srušenog stabla, područje je privremeno ograđeno”, objavili su.

Potpuno uklanjanje stabla planirano je za petak, kada će se radovi moći obaviti na siguran način.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026